Які землі Німеччини продовжують приймати українських біженців — Finance.ua

Які землі Німеччини продовжують приймати українських біженців Сьогодні 09:34 — Особисті фінанси

Які землі Німеччини продовжують приймати українських біженців

У Німеччині продовжує зростати кількість українських біженців. У червні прихисток у цій країні отримали понад 20 тисяч осіб.

Через великий потік людей в більшості регіонів не залишилося вільного соціального житла. Які землі Німеччини приймають українців, повідомляє uahelp.wiki

Кожна земля встановлює свої правила щодо розподілу біженців по містах і регіонах усередині землі. Великі міста давно переповнені й не приймають українців, які шукають прихистку, пояснюють на сторінці міжнародної команди волонтерів.

За останніми даними, українці можуть їхати в такі землі:

Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg);

Гессен (Hessen);

Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz);

Саксонія (Sachsen);

Тюрингія (Thüringen).

Перелік земель, які приймають українських біженців, може змінюватися щодня. Між федеральними землями існує угода щодо квот прийому біженців. Землі, які перевиконують свою квоту, можуть тимчасово «закриватися».

Людей, які прибувають до таборів у землях, що не приймають, перенаправляють у ті землі, що приймають.

«Зараз усі квоти на межі, тому статус „земля приймає/не приймає“ може змінюватися кілька разів протягом дня, ні на що не можна розраховувати. Вам слід їхати у табір, де вас нагодують, обігріють, дадуть відпочити чи переночувати і направлять туди, де в цей момент готові вас прийняти», — звертають увагу на сторінці проекту.

Найбільші пункти первинного прийому — у Ганновері Messhalle чи Берліні Tegel. Там також видають безкоштовний квиток на поїзд до наступного пункту призначення.

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