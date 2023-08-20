Які землі Німеччини продовжують приймати українських біженців — Finance.ua

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Які землі Німеччини продовжують приймати українських біженців

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Які землі Німеччини продовжують приймати українських біженців
Які землі Німеччини продовжують приймати українських біженців
У Німеччині продовжує зростати кількість українських біженців. У червні прихисток у цій країні отримали понад 20 тисяч осіб.
Через великий потік людей в більшості регіонів не залишилося вільного соціального житла. Які землі Німеччини приймають українців, повідомляє uahelp.wiki.
Кожна земля встановлює свої правила щодо розподілу біженців по містах і регіонах усередині землі. Великі міста давно переповнені й не приймають українців, які шукають прихистку, пояснюють на сторінці міжнародної команди волонтерів.
За останніми даними, українці можуть їхати в такі землі:
  • Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg);
  • Гессен (Hessen);
  • Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz);
  • Саксонія (Sachsen);
  • Тюрингія (Thüringen).
Перелік земель, які приймають українських біженців, може змінюватися щодня. Між федеральними землями існує угода щодо квот прийому біженців. Землі, які перевиконують свою квоту, можуть тимчасово «закриватися».
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Людей, які прибувають до таборів у землях, що не приймають, перенаправляють у ті землі, що приймають.
«Зараз усі квоти на межі, тому статус „земля приймає/не приймає“ може змінюватися кілька разів протягом дня, ні на що не можна розраховувати. Вам слід їхати у табір, де вас нагодують, обігріють, дадуть відпочити чи переночувати і направлять туди, де в цей момент готові вас прийняти», — звертають увагу на сторінці проекту.
Найбільші пункти первинного прийому — у Ганновері Messhalle чи Берліні Tegel. Там також видають безкоштовний квиток на поїзд до наступного пункту призначення.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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