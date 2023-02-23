Які землі Німеччині приймають українців у кінці лютого: новий перелік — Finance.ua
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Які землі Німеччині приймають українців у кінці лютого: новий перелік

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Прихисток у Німеччині отримали понад мільйон українців. Хоча соціального житла в країні мало, перелік земель, де приймають наших біженців, збільшився.
На кінець лютого українців приймають у 8 федеральних землях.
Про це повідомляє німецько-українська благочинна асоціація Ukrainian Future.

У яких землях українців приймають в табори

Спершу українські біженці прибувають у табори в Німеччині, а звідти їх розподіляють по містах та муніципалітетах. Ці пункти тимчасового прийому мають умови для комфортного проживання, де кожен зможе завершити оформлення документів.
Станом на 21 лютого українських біженців приймали в таких таборах:
1. Берлін — Tegel (старий аеропорт);
2. Баварія — Ergolding Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Ергольдінг);
3. Тюрингія — Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);
4. Саксонія: Meerane —- Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane;
5. Баден-Вюртемберг:
  • Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);
  • Karlsruhe (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);
  • Freiburg (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg);
  • Ellwangen (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) — для сидячих і лежачих людей з інвалідністю;
  • Ulm (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).
6. Нижня Саксонія: Hannover Messehalle (Halle 27, Messegelände, 30521 Hannover);
7. Гессен: Gießen Ankunftshalle, Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen;
8. Північний Рейн-Вестфалія: Bochum (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung);
9. Шлезвіг-Гольштейн: Neumünster (Haart 148, 24539 Neumünster).
На сторінці асоціації зазначається, що Гамбург офіційно не приймає біженців.
«Гамбург без житла, де можлива прописка, не приймає, перенаправляє в інші землі. Якщо є житло, де можлива прописка і є лист від орендодавця про це, то іноді приймають — як пощастить. Але на минулому тижні і без прописки декого прийняли», — звертають увагу новоприбулих.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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