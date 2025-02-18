Які юридичні питання варто владнати перед початком служби у війську — Finance.ua

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Які юридичні питання варто владнати перед початком служби у війську

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Які юридичні питання варто владнати перед початком служби у війську
Які юридичні питання варто владнати перед початком служби у війську
Третій випуск безплатного курсу «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін уже доступний до перегляду. З нього ви дізнаєтесь, які документи слід підготувати й про що подбати до початку служби, щоб у майбутньому не зіткнутися з фінансовими й правовими труднощами.
Військова служба пов’язана з низкою ризиків. Щоб почуватися більш впевнено й захищено та гарантувати правову безпеку собі та близьким у майбутньому, варто подбати про важливі юридичні моменти ще до початку служби.
Дізнайтесь, які документи необхідно перевірити й оновити та чому це важливо. Про всі деталі юридичної підготовки до проходження служби розповідає адвокатка ГО «Юридична сотня» Ірина Підреза.
👉 Переглянути відео можна за посиланням.

Основні теми випуску

У форматі інтерв’ю з Аліною Шух експертка дасть відповіді на такі запитання:
  • Чому важливо подбати про фінансову та юридичну безпеку до початку служби?
  • Які ризики виникають через відсутність підготовлених документів?
  • Які документи необхідно перевірити й оновити перш за все?
  • Коли варто складати заповіт і які ключові пункти слід включити?
  • Чи потрібно оформлювати довіреність на управління майном та які повноваження краще делегувати?
  • Які медичні документи повинен мати військовий? У яких ситуаціях ці документи можуть знадобитися та де їх варто зберігати?
  • Чому слід розробити план для непередбачуваних обставин (поранення, втрата зв’язку, загибель)?
  • Як документально підтвердити права родини на допомогу та виплати у разі екстрених випадків?
  • Які організації або платформи надають консультації з юридичних питань?
  • Як ГО «Юридична Сотня» допомагає військовим підготуватися до служби?
Переглянувши випуск повністю, ви отримаєте чіткий алгоритм дій і практичний чекліст, щоб діяти впевнено й за потреби обстоювати свої прави.
Нагадаємо, що доступ до курсу надається безплатно та без часових обмежень. Переглядати випуски можна в довільному порядку, усього їх буде 9. Перші три випуски вже на сайті Академії Мінфін.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу для військових та ветеранів є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.
Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.
Проєкт реалізується за підтримки партнерів:
  • Athletes for Freedom Foundation — об’єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.
  • femida.us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.
За матеріалами:
Finance.ua
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