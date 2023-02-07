Які вживані легковики купують в Україні: топ-20 моделей січня — Finance.ua

Які вживані легковики купують в Україні: топ-20 моделей січня Сьогодні 20:08 — Технології&Авто

Які вживані легковики купують в Україні: топ-20 моделей січня

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій легкових авто та визначили топ-20 найпопулярніших вживаних моделей, які купували в Україні в січні.

Найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку

Лідером брендів легковиків, які купували на внутрішньому ринку, за підсумками січня залишається Volkswagen. Українці уклали 8,3 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,8% від загальної кількості. Такі показники є досить стабільними та повторюються від місяця до місяця.

На другому місці традиційно знаходиться продукція російсько-радянського ВАЗу. Частка бренду поступово знижується та в січні склала 6%, 3,9 тис. угод.

Третє місце в рейтингу зайняло Renault (5,8%, 3,8 тис.). Четверту позицію зайняла Skoda з часткою 5,4% (3,5 тис.). Замикає першу п’ятірку Toyota з часткою 5,4% та 3,4 тис. угод.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у листопаді займає незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (2,5 тис. угод). Daewoo Lanos та його модифікації залишаються на другому місці (2,2 тис. угод.). Третє місце посіла Skoda Octavia (2,1 тис. угод), а четверте зайняв Volkswagen Golf (1,9 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,2 тис. угод).

Загалом січневий рейтинг перепродажів вживаних легковиків на внутрішньому ринку виглядає так:

Volkswagen Passat — 2 503 угоди; Lanos & Sens — 2 132; Skoda Octavia — 2 049; Volkswagen Golf — 1 869; Renault Megane — 1 136; Ford Focus — 1 011; BMW 5 Series — 987; Opel Astra — 891; Toyota Camry — 886; BMW 3 Series — 873; Audi A6 — 859; Skoda Fabia — 819; ВАЗ 2109/99 — 800; Mercedes-Benz E-Classe — 767; Chevrolet Aveo — 752; Audi A4 — 749; BMW X5 — 709; Renault Scenic — 617; Volkswagen Jetta — 613; Mitsubishi Lancer — 596.

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