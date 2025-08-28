Які українські CRM-системи стали популярними в 2025 році — Finance.ua
42
За останні два роки український ринок CRM-систем зазнав відчутних змін. Якщо ще у 2023 році лідирували міжнародні гравці на кшталт російської Bitrix24, то вже у 2024−2025 роках вітчизняні розробники стали серйозними конкурентами, показавши стабільне зростання популярності.
Цей тренд пояснюється не лише патріотичними мотивами, а і якістю локальних продуктів: українські CRM швидко адаптуються під реалії бізнесу, інтегруються з найпопулярнішими сервісами й пропонують прозорі умови.
Про це ми пишемо у статті:

ТОП CRM-систем України 2025: що змінилося за два роки

Ringostat, українська AI-платформа телефонії, колтрекінгу та аналітики дзвінків, провела дослідження понад 12 тис. компаній в Україні. Маючи інтеграції з різними типами сервісів, зокрема CRM, вони мають інформацію про вид CRM-користувачів та зберігають дані про CRM із запитів потенційних клієнтів про інтеграцію. На основі цих даних вони зробили власний аналіз ринку популярних CRM-систем в Україні 2024 року.
За даними Ringostat, коли до них звертаються із запитами, потенційні клієнти найчастіше повідомляють, що використовують такі українські CRM:
  1. Creatio
  2. Dr. Eleks
  3. G-Plus
  4. KeepinCRM
  5. KeyCRM
  6. NetHunt
  7. Onebox
  8. RealtSoft
  9. SalesDrive
  10. Uspacy
Згідно з Ringostat, показово, що чотири СRM-системи з топу є галузевими — рішення для медичних закладів, забудовників, інтернет-магазинів та будівельних компаній. На їхню думку, це ознака того, що вітчизняні розробники добре знаються на потребах певних сфер бізнесу та можуть цілком їх задовольнити.
Важливо: цей рейтинг є лише оглядом фрагмента ринку українських популярних CRM, і базується виключно на даних клієнтів та запитів потенційних клієнтів Ringostat. Однак, якщо ви зараз обираєте українську CRM для свого бізнесу, безперечно, ця вибірка буде корисною для ознайомлення.
