Які українські CRM-системи стали популярними в 2025 році — Finance.ua

Які українські CRM-системи стали популярними в 2025 році Сьогодні 17:33

Які українські CRM-системи стали популярними в 2025 році

За останні два роки український ринок CRM-систем зазнав відчутних змін. Якщо ще у 2023 році лідирували міжнародні гравці на кшталт російської Bitrix24, то вже у 2024−2025 роках вітчизняні розробники стали серйозними конкурентами, показавши стабільне зростання популярності.

Цей тренд пояснюється не лише патріотичними мотивами, а і якістю локальних продуктів: українські CRM швидко адаптуються під реалії бізнесу, інтегруються з найпопулярнішими сервісами й пропонують прозорі умови.

Про це ми пишемо у статті:

Які українські CRM-системи стали популярними в 2025 році

Ringostat, українська AI-платформа телефонії, колтрекінгу та аналітики дзвінків, провела дослідження понад 12 тис. компаній в Україні. Маючи інтеграції з різними типами сервісів, зокрема CRM, вони мають інформацію про вид CRM-користувачів та зберігають дані про CRM із запитів потенційних клієнтів про інтеграцію. На основі цих даних вони зробили власний аналіз ринку популярних CRM-систем в Україні 2024 року.

За даними Ringostat , коли до них звертаються із запитами, потенційні клієнти найчастіше повідомляють, що використовують такі українські CRM:

Creatio Dr. Eleks G-Plus KeepinCRM KeyCRM NetHunt Onebox RealtSoft SalesDrive Uspacy

Згідно з Ringostat, показово, що чотири СRM-системи з топу є галузевими — рішення для медичних закладів, забудовників, інтернет-магазинів та будівельних компаній. На їхню думку, це ознака того, що вітчизняні розробники добре знаються на потребах певних сфер бізнесу та можуть цілком їх задовольнити.

Важливо: цей рейтинг є лише оглядом фрагмента ринку українських популярних CRM, і базується виключно на даних клієнтів та запитів потенційних клієнтів Ringostat. Однак, якщо ви зараз обираєте українську CRM для свого бізнесу, безперечно, ця вибірка буде корисною для ознайомлення.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.