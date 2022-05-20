Які українські банки обирають фрилансери під час війни — Finance.ua

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Які українські банки обирають фрилансери під час війни

Вчора 16:41Особисті фінанси
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Український сервіс фрилансу Freelancehunt провів дослідження та визначив, які банки мали найбільший попит у виконавців у 2021 році, а також проаналізував, як ці показники змінилися під час війни.
П’ятірка лідерів банків, якими користуються фрилансери в Україні, не змінилася. Провідне місце посідає ПриватБанк, проте за 2021 рік йому віддали перевагу на 11,5% користувачів менше. Якщо у 2020 послугами банку користувалися 72,2% виконавців на фрилансі, то у 2021 — 60,61%. За час війни цей показник упав до 54,2%.
Явний лідер за темпами зростання — monobank. У 2021 році ним користувалися 31,39% виконавців, а у 2018 році — лише 6,4% фрилансерів. З того часу цифра значно зросла. Тільки під час війни бачимо зростання популярності до 38,6%.
Завершують п’ятірку лідерів Ощадбанк, Альфа-Банк та Райффайзенбанк. За останній рік і під час війни їхня популярність не сильно змінилася.
Які українські банки обирають фрилансери під час війни
У Freelancehunt відзначають зростання кількості реєстрацій українських фрилансерів на сервісі, які ще у квітні були вищими за довоєнні показники. Збільшення популярності monobank серед виконавців частково пояснюється припливом нових фрилансерів, які раніше користувалися послугами цього банку.
Серед замовників так само, як і серед фрилансерів, найбільший попит мали ПриватБанк та monobank. Але якщо у 2020 році надавали перевагу ПриватБанку 68,3% замовників, а у 2021 — 60,5%, то під час війни — вже 52,53%. А ось популярність monobank зростає: показник 2021 року в 24,69% лише під час війни збільшився до 30,93%.
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Менш популярними стали: Райффайзенбанк — його обирають 1,02% замовників у воєнний період, Альфа-Банк — 0,8% та Укрсиббанк — 0,62%. За всіма трьома банками бачимо незначне падіння показників, якщо порівнювати з 2021 роком.
Які українські банки обирають фрилансери під час війни
Ринок фрилансу в Україні продовжує зростати, особливо серед представників малого та середнього бізнесу. Freelancehunt вийшов на рівень 72% за проєктами від довоєнних показників і планує лише нарощувати обсяги шляхом залучення замовників із США та Європи. Зі збільшенням популярності фрилансу в Україні зростатимуть і вимоги до банків. Очевидно, що фрилансери оберуть зручність та мобільність основних банківських продуктів.
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За матеріалами: Finance.ua
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