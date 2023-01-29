Які транспортні послуги шукали та пропонували українці наприкінці 2022 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які транспортні послуги шукали та пропонували українці наприкінці 2022 року

Технології&Авто
39
В останній квартал 2022 року спостерігався високий попит на транспортні послуги. Користувачі платформи OLX понад 224 тисячі разів відгукувалися на послуги вантажного перевезення та більше 88 тисяч разів шукали оренду авто. Більше про те, чи відповідає попит пропозиції.
Про це йдеться в аналітиці OLX Послуги.
На платформі OLX у категорії Перевезення/транспортні послуги в останній квартал 2022 року користувачі найбільше цікавилися вантажними перевезеннями — понад 224 тисячі.
  • орендою авто — 85,5 тисячи,
  • орендою спецтехніки — понад 53 тисячі,
  • пасажирськими перевезеннями — майже 40 тисяч користувачів.
  • Загалом же за цей період понад 538 тисяч українців відгукнулися на оголошення у цій категорії.
Якщо говорити про пропозицію, то вона частково співпадала з попитом. Так, у період жовтень-грудень 2022 року у цій категорії найбільше користувачі пропонували послуги вантажоперевезення та оренди спецтехніки. А от у заголовках своїх оголошень найчастіше вказували саме «вантажні перевезення», «пасажирські перевезення», «грузове таксі» та «оренда авто».
До речі, якщо вам потрібна допомога в дорозі: евакуація авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше, ми пропонуємо придбати таку картку:

Карта Assistance - цілодобова підтримка в дорозі

Якщо говорити про пошукові запити, то за останній квартал 2022 року загалом же користувачі понад 340 тисяч разів шукали послуги у категорії перевезення/транспортні послуги. Зокрема, найчастіше шукали послуги з оренди авто — 88,6 тисячі разів, і вантажні перевезення — 85 тисяч разів. Також цікавилися пасажирськими перевезеннями як всередині країни, так і за кордон.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.