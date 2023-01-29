Які транспортні послуги шукали та пропонували українці наприкінці 2022 року — Finance.ua

Які транспортні послуги шукали та пропонували українці наприкінці 2022 року Сьогодні 16:00 — Технології&Авто

В останній квартал 2022 року спостерігався високий попит на транспортні послуги. Користувачі платформи OLX понад 224 тисячі разів відгукувалися на послуги вантажного перевезення та більше 88 тисяч разів шукали оренду авто. Більше про те, чи відповідає попит пропозиції.

Про це йдеться в аналітиці OLX Послуги.

На платформі OLX у категорії Перевезення/транспортні послуги в останній квартал 2022 року користувачі найбільше цікавилися вантажними перевезеннями — понад 224 тисячі.

орендою авто — 85,5 тисячи,

орендою спецтехніки — понад 53 тисячі,

пасажирськими перевезеннями — майже 40 тисяч користувачів.

Загалом же за цей період понад 538 тисяч українців відгукнулися на оголошення у цій категорії.

Якщо говорити про пропозицію, то вона частково співпадала з попитом. Так, у період жовтень-грудень 2022 року у цій категорії найбільше користувачі пропонували послуги вантажоперевезення та оренди спецтехніки. А от у заголовках своїх оголошень найчастіше вказували саме «вантажні перевезення», «пасажирські перевезення», «грузове таксі» та «оренда авто».

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Якщо говорити про пошукові запити, то за останній квартал 2022 року загалом же користувачі понад 340 тисяч разів шукали послуги у категорії перевезення/транспортні послуги. Зокрема, найчастіше шукали послуги з оренди авто — 88,6 тисячі разів, і вантажні перевезення — 85 тисяч разів. Також цікавилися пасажирськими перевезеннями як всередині країни, так і за кордон.

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