Які транспортні ліцензії в Україні видаються найчастіше — дослідження — Finance.ua
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Які транспортні ліцензії в Україні видаються найчастіше — дослідження

Технології&Авто
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Які транспортні ліцензії в Україні видаються найчастіше — дослідження
Які транспортні ліцензії в Україні видаються найчастіше — дослідження, Фото: freepik
За неповний 2024 рік в Україні вже видано 4,8 тисячі транспортних ліцензій, що вдвічі перевищує показник за весь 2021 рік. При цьому майже кожна четверта транспортна ліцензія у реєстрі є недійсною.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Зазначається, що за весь час існування реєстру найбільше ліцензій було видано у 2022 році.
«72,8% або 57 тис. транспортних ліцензій є дійсними із загальної кількості зареєстрованих дозволів. Ще 27.2% є недійсними або анульованими. За весь час роботи реєстру було поновлено лише одну ліцензію», — йдеться у дослідженні.
Які транспортні ліцензії в Україні видаються найчастіше — дослідження

Яких транспортних ліцензій найбільше в Україні

Найбільше ліцензій зареєстровано у категорії «Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями» — 32 тис. або 42.8%.
Ще 16.9% ліцензій видано на «внутрішні перевезення пасажирів автобусами» — це 12 тис.
Трійку замикають таксі — 9 тис. або 12,9%.
Які транспортні ліцензії в Україні видаються найчастіше — дослідження
«Варто зазначити, що в одній ліцензії може бути кілька категорій, крім того, у деяких дозволів в реєстрі категорії не зазначені», — зазначили в Опендатабот.
Загалом, за даними Укртрансбезпеки, 78 391 тис. транспортних ліцензій видано в Україні.
Нагадаємо, на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua тепер доступні дані ліцензійного реєстру перевізників.

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За матеріалами:
Finance.ua
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