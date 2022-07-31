Які професії та мови програмування обирають новачки в IT (інфографіка) — Finance.ua
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Які професії та мови програмування обирають новачки в IT (інфографіка)

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Які професії та мови програмування обирають новачки в IT (інфографіка)
Які професії та мови програмування обирають новачки в IT (інфографіка)
Сьогодні ІТ — єдина індустрія в Україні, що у 2022 році зростає та приваблює спеціалістів інших сфер. Це підтверджує дослідження IT-компанії GlobalLogic — 7411 українців пройшли курс IT Switch, який допомагає людям без спеціалізованої освіти опанувати технічні знання, необхідні для кар’єри в ІТ. За результатами опитування випускників курсу, більшість планують починати кар’єру з посади тестувальника, а найпопулярнішою мовою програмування стала JavaScript.

Професії, які обирають світчери

Стало відомо, що новачки в IT найчастіше обирають саме інженерний напрямок — професію розробника сайтів або тестувальника. А от керування проектами та менеджмент цікавить лише 17% світчерів.
При опитуванні респонденти могли обирати декілька варіантів відповідей, тому сукупні відсотки перевищують 100%. Таким чином результати опитування наступні:
Мануальне або автоматизоване тестування обрали для себе 41,3% світчерів, front-end, тобто розробки користувацького інтерфейсу, — 35,7%.
Які професії та мови програмування обирають новачки в IT (інфографіка)
Також популярними напрямами серед респондентів стали: розробка технологій для «двигунів» сайтів, серверні технології — back-end (26,8%); розробка смарт-пристроїв (19,7%); створення застосунків для мобільних систем iOS та Android (17,8%); бізнес-аналіз (17,4%); керування проєктами (16,9%); підтримка, розгортання та адміністрування мереж, робочого середовища проєкту чи розробника (11,3%).
«Через війну багато українців змушені шукати нову роботу. Вони хочуть стати частиною стабільної та перспективної галузі. Ми прагнемо допомогти у цьому, тому вперше від 24 лютого поновили співпрацю зі спеціалістами початкового рівня — trainee (рівень стажера в IT). Всі охочі матимуть шанс розпочати свій кар’єрний шлях в IT-професії», — розповідає віце-президентка GlobalLogic Анна Щербакова.

Найпопулярніші мова програмування серед початківців

Більшість спеціалістів-світчерів віддають перевагу JavaScript — 59,5%.
«JavaScript залишається однією з найпопулярніших для старту кар’єри в програмуванні, — говорить Інна Іващук, Senior Software Engineer в GlobalLogic, — В першу чергу, завдяки своїй універсальності та відносній простоті написання програмних інструкцій, адже для запуску першого рядка коду фахівцю знадобиться тільки браузер.»
Які професії та мови програмування обирають новачки в IT (інфографіка)
Водночас Python також дуже популярний серед новачків — понад 56,4% обирають його для вивчення. Мову С/С++ обрали 23,1%, TypeScript — 16,4%, С# — 12,3% , Go — 10,3%, Java — 9,2%.

Скільки планують заробляти та ким бачать себе за 5 років

Новачків також запитали про плани на майбутнє та бажану компенсацію від роботодавців. 65% респондентів хочуть працювати в команді розробників, тестувальників, бізнес-аналітиків тощо. 24,8% світчерів планують реалізувати себе в управлінні командою на таких посадах, як team lead, project manager або scrum master.
Які професії та мови програмування обирають новачки в IT (інфографіка)
Очікування світчерів щодо компенсацій за п’ять років такі: більшість, 40,3%, опитуваних планують заробляти від $2000-4000, а 28,6% розраховують на компенсацію в розмірі $4000-6000, 14,6% — $6000 і більше, 10,7% — $1000-2000.
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За матеріалами:
Finance.ua
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