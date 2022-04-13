Які продукти найбільше подорожчали в березні (таблиця Держстату) — Finance.ua

Порівняно з лютим цибуля подорожчала на 33,7% до 19,4 гривень за кілограм, морква — на 27,3% до 20,1 гривень за кілограм, картопля — на 22,6% до 11,7 гривень за кілограм.
Крупа гречана подорожчала 11,4% до 54,2 гривень за кілограм;
свинина подорожчала на 5,7% до 130,6 гривень за кілограм;
сало — на 8,5% до 116,4 гривень за кілограм;
риба морожена на 8,2% до 114,5 гривень за кілограм.
таблиця Держстату
Довідка
Finance.ua:
Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що якщо порівнювати довоєнні очікування по інфляції з реальним станом справ, то відхилення є помірним. За його словами, оцінка інфляції в НБУ проводиться на основі веб-скрепінгу. «Якщо говорити про березень, то ми оцінили зміну інфляції у 2,1% за місяць. Її показник рік до року становив 11,1%, базова інфляція — 8,5%. Причини подорожчання зрозумілі — логістичні проблеми та зростання виробничих витрат», — сказав він.
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