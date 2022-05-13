Які продукти дорожчають найшвидше: дані Держстату за останній місяць — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які продукти дорожчають найшвидше: дані Держстату за останній місяць

Вчора 11:32Особисті фінанси
311
Які продукти дорожчають найшвидше: дані Держстату за останній місяцьЯкі продукти дорожчають найшвидше: дані Держстату за останній місяць
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у квітні 2022 року. За останній місяць найбільше подорожчали крупи.
Про це свідчать дані на сайті Держстату.
За даними статистичного відомства, порівняно з березнем пшоно подорожчало на 21,5% до 26,1 гривень за кілограм, рис — на 21,1% до 40,1 гривень за кілограм, крупа гречана — 13,8% до 61,7 гривень за кілограм.
Риба морожена подорожчала на 7,6% до 123,2 гривень за кілограм, масло на 4,2% до 58,8 гривень за 200 г, соняшникова олія — на 2,9% до 67,4 гривень за літр.
Місце для вашої реклами
У той же час яйця подешевшали на 27,6% до 24,8 гривень за десяток.
За даними Держстату, сигарети преміум-класу подорожчали на 2,6% до 73,3 гривень за пачку, горілка — на 9,4% до 105,1 гривень за пляшку 0,5 літра, вина столові українських марок — на 6,5% до 78,2 гривень за пляшку 0,7 літра, пиво — на 11,2% до 22,8 гривень за пляшку 0,5 літра.
Таблиця: РБК-Україна Таблиця: РБК-Україна
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.