Які проблеми можуть виникнути з автомобілем у спеку — Finance.ua

Які проблеми можуть виникнути з автомобілем у спеку Вчора 03:09 — Технології&Авто

В Україну прийшла спека. Фахівці кажуть, що аномальна спека здатна знизити активність і притупити реакцію водіїв. MMR з’ясував, що необхідно знати про себе і свою машину, пересуваючись дорогою під палючим сонцем.

Сильна спека може негативно вплинути як на лакофарбове покриття автомобіля, так і спричинити відмову гальм та електропроводки.

Як показує практика, на автомобілях без системи ABS у спеку ефективність гальмування знижується через перегрівання або підклинювання поршнів супортів та циліндрів. Можливі при сильній спеці затирання та перекошення колодок.

Також не переносить спеки стара або неякісна гальмівна рідина.

Виявляються проблеми у спекотну погоду і в авто з ABS. Деколи датчики, які вмонтовані на гальмівному вузлі колеса, посилають хибний сигнал блоку управління, вважаючи колеса заблокованими.

Щоб уникнути неприємностей, експерти радять у жарку погоду їхати максимально спокійно і застосовувати плавне гальмування.

MMR За матеріалами:

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