Які працівники потрібні в Києві та які зарплати пропонують (інфографіка) — Finance.ua

Які працівники потрібні в Києві та які зарплати пропонують (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Які працівники потрібні в Києві та які зарплати пропонують (інфографіка)

За даними дослідження Work.ua, в березні ринок праці продовжує демонструвати позитивну динаміку зростання: +14% до лютого. До популярних вакансій у Києві входять продавці-консультантт, менеджери з продажу та адміністратори. Також великий попит на бухгалтерів, кухарів, водіїв.

Про це сказано на порталі work.ua.

Найвища конкуренція спостерігається у Київській, Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях. Найнижча — у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях.

Середня зарплата у Києві — 18500 грн. Це медіана заробітних плат за даними з 40475 вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці.

Нагадаємо, у березні 2023 року пожвавився ринок праці України, зокрема, кількість вакансій зростала швидше, ніж кількість резюме. Втім, зайнятість залишалася низькою, це стримувало збільшення доходів домогосподарств. Як зазначили в НБУ, у березні зростання кількості резюме стабілізувалося, а кількість вакансій переважно продовжувала зростати.

За опитуванням Центру Разумкова, у більшості (53%) за рік доходи зменшилися, зросли лише у 6%. Найбільше постраждали старші люди, мешканці територій бойових дій та ВПО. Основне джерело доходів — оплата праці (40% від постійної роботи, 8% від тимчасової, 3% від власного бізнесу).

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