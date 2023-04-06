Які працівники потрібні в Києві та які зарплати пропонують (інфографіка) — Finance.ua
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Які працівники потрібні в Києві та які зарплати пропонують (інфографіка)

Особисті фінанси
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Які працівники потрібні в Києві та які зарплати пропонують (інфографіка)
Які працівники потрібні в Києві та які зарплати пропонують (інфографіка)
За даними дослідження Work.ua, в березні ринок праці продовжує демонструвати позитивну динаміку зростання: +14% до лютого. До популярних вакансій у Києві входять продавці-консультантт, менеджери з продажу та адміністратори. Також великий попит на бухгалтерів, кухарів, водіїв.
Про це сказано на порталі work.ua.
Найвища конкуренція спостерігається у Київській, Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях. Найнижча — у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях.
Середня зарплата у Києві — 18500 грн. Це медіана заробітних плат за даними з 40475 вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці.
Які працівники потрібні в Києві та які зарплати пропонують (інфографіка)
Нагадаємо, у березні 2023 року пожвавився ринок праці України, зокрема, кількість вакансій зростала швидше, ніж кількість резюме. Втім, зайнятість залишалася низькою, це стримувало збільшення доходів домогосподарств. Як зазначили в НБУ, у березні зростання кількості резюме стабілізувалося, а кількість вакансій переважно продовжувала зростати.
Які працівники потрібні в Києві та які зарплати пропонують (інфографіка)
За опитуванням Центру Разумкова, у більшості (53%) за рік доходи зменшилися, зросли лише у 6%. Найбільше постраждали старші люди, мешканці територій бойових дій та ВПО. Основне джерело доходів — оплата праці (40% від постійної роботи, 8% від тимчасової, 3% від власного бізнесу).

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За матеріалами:
Finance.ua
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