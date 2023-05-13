Які працівники можуть отримати відстрочку від мобілізації для догляду за родичами — думка юриста — Finance.ua

Які працівники можуть отримати відстрочку від мобілізації для догляду за родичами — думка юриста Сьогодні 16:50 — Особисті фінанси

Які працівники можуть отримати відстрочку від мобілізації для догляду за родичами — думка юриста

Зʼясовуючи наявність чи відсутність підстави для відстрочки у випадку, якщо особа доглядає за родичем, потрібно мати на увазі, що ключовим для отримання відстрочки є висновок лікаря, що такий родич дійсно потребує постійного догляду.

Про це пише budni.rabota.ua

Сам по собі похилий вік родича чи проблеми зі станом здоровʼя не містяться серед переліку підстав для відстрочки, який визначається пунктами статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Якщо за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я родич потребує постійного догляду і є відповідний документ про це, то не важливо, чи родич є похилого віку, чи ні, догляд за ним надає право на відстрочку. Відповідно, здійснювати догляд можна.

Але варто памʼятати, що постійний догляд є соціальною послугою, яку потрібно буде додатково оформити, щоб довести перед ТЦК та СП, що ви дійсно здійснюєте постійний догляд за родичем.

Чи може співробітник оформити догляд для отримання відстрочки від служби, якщо є батьки поважного віку, які не мають інвалідності?

Співробітник може оформити догляд та отримати відстрочку навіть якщо здійснює постійний догляд за родичами, які не мають інвалідності, що чітко прописано у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» . Проте, важливою умовою є висновок ЛКК або МСЕК про те, що батьки потребують постійного догляду.

У такому випадку головне, щоб не було інших осіб, які гіпотетично могли би доглядати за родичем. Наприклад, за місцем реєстрації проживає лише працівник та родич, за яким він доглядає. Видається логічним, що немає інших осіб, які могли б його доглядати.

Опіка та догляд — у чому різниця?

Опіка та догляд — поняття не тотожні. Опіка над повнолітньою особою, що дає право на відстрочку відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» , встановлюється виключно за рішенням суду. Підставою для встановлення опіки є визнання особи недієздатною. Для цього у повнолітньої особи повинні бути стійкі психічні розлади, які заважають їй усвідомлювати свої дії та керувати ними. В ході судового розгляду обовʼязково призначається судово-психіатрична експертиза. Опіка встановлюється строком на 2 роки та дає право на відстрочку.

Водночас, догляд здійснюється не на підставі рішення суду, відповідно, судових експертиз не потребує. Підставою для призначення постійного догляду за особою є висновок МСЕК або ЛКК, у якому чітко зазначено, що особа в силу стану здоровʼя потребує постійного догляду.

Чи може працівник призовного віку виїхати за кордон, якщо доглядає/опікується родичем з інвалідністю?

Працівник матиме право перетину кордону в такому випадку лише у супроводі з родичем, у якого встановлена інвалідність. Це чітко передбачено пунктом 2−1, 2−2 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. Важливо памʼятати, що перетинати кордон як при виїзді, так і при поверненні працівник повинен у супроводі із родичем.

На який термін надається відстрочка працівнику? Вона надається одноразово?

Законодавством не передбачено строку для надання відстрочки. З практики, відстрочка рідко видається на строк, який перевищує 6 місяців. Водночас працівники ТЦК та СП в такому випадку керуються своїми внутрішніми вказівками. Якщо після того, як термін відстрочки закінчився, а обставини, які дали право на відстрочку, продовжують існувати, особа може повторно звернутися із заявою про надання відстрочки. Тобто, відстрочка не є одноразовою і може надаватись необмежену кількість разів.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.