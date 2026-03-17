Які податки треба заплатити за подарунки у 2026 році, щоб не натрапити на штраф Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Податки за подарунки в 2026 році

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна в Україні плата становить 8 647 грн. Саме від цієї цифри залежить неоподатковувана вартість подарунків.

Розповідаємо, як не натрапити на штраф, отримавши подарунок, з посиланням на адвоката Богдана Янківа.

Яка сума 2026 року

Вартість подарунків (в тому числі призів переможцям та призерам спортивних змагань), яка не обкладається ПДФО та військовим збором, дорівнює 25% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року в розрахунку на місяць. Для 2026 року ця сума становить 2 161,75 грн.

Що це означає

Якщо протягом місяця фізична особа отримала подарунок у негрошовій формі вартістю до 2 161,75 грн — жодних податкових наслідків не виникає. Ні ПДФО, ані військового збору сплачувати не потрібно.

При перевищенні граничної суми

Зі слів адвоката, діє досить логічний принцип: якщо вартість негрошового подарунка перевищує 2 161,75 грн на місяць, оподатковується не вся вартість подарунка, а лише сума перевищення. Це важливий момент, який часто тлумачать неправильно.

Приклад

Якщо працівник отримав від роботодавця подарунок вартістю 3 000 грн, то оподаткуванню підлягає лише різниця: 3 000 − 2 161,75 = 838,25 грн. Саме ця сума стає базою для нарахування податків.

Ставки, які застосовуються до суми перевищення:

18% ПДФО — з урахуванням так званого «натурального» коефіцієнта, якщо податок сплачується за рахунок податкового агента;

5% військового збору.

Як пояснює експерт, коли фізична особа отримує дохід у негрошовій формі — тобто, умовно кажучи, не «живі» гроші, а річ або послугу — вона не має можливості самостійно сплатити з цього доходу ПДФО. Податок за неї сплачує податковий агент.

Щоб правильно визначити суму ПДФО в такому випадку, базу оподаткування збільшують за допомогою «натурального» коефіцієнта. Його застосування дозволяє коректно розрахувати податок з урахуванням того, що сам податок теж фактично є частиною доходу одержувача.

«Простіше кажучи, коефіцієнт „розгортає“ суму так, щоб після утримання 18% ПДФО одержувач усе одно отримав повну вартість подарунка. Без цього механізму розрахунок був би математично некоректним», — каже експерт.

