0 800 307 555
укр
Які податки треба заплатити за подарунки у 2026 році, щоб не натрапити на штраф

Особисті фінанси
45
Податки за подарунки в 2026 році
З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна в Україні плата становить 8 647 грн. Саме від цієї цифри залежить неоподатковувана вартість подарунків.
Розповідаємо, як не натрапити на штраф, отримавши подарунок, з посиланням на адвоката Богдана Янківа.

Яка сума 2026 року

Вартість подарунків (в тому числі призів переможцям та призерам спортивних змагань), яка не обкладається ПДФО та військовим збором, дорівнює 25% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року в розрахунку на місяць. Для 2026 року ця сума становить 2 161,75 грн.

Що це означає

Якщо протягом місяця фізична особа отримала подарунок у негрошовій формі вартістю до 2 161,75 грн — жодних податкових наслідків не виникає. Ні ПДФО, ані військового збору сплачувати не потрібно.

При перевищенні граничної суми

Зі слів адвоката, діє досить логічний принцип: якщо вартість негрошового подарунка перевищує 2 161,75 грн на місяць, оподатковується не вся вартість подарунка, а лише сума перевищення. Це важливий момент, який часто тлумачать неправильно.

Приклад

Якщо працівник отримав від роботодавця подарунок вартістю 3 000 грн, то оподаткуванню підлягає лише різниця: 3 000 − 2 161,75 = 838,25 грн. Саме ця сума стає базою для нарахування податків.
Ставки, які застосовуються до суми перевищення:
  • 18% ПДФО — з урахуванням так званого «натурального» коефіцієнта, якщо податок сплачується за рахунок податкового агента;
  • 5% військового збору.
Як пояснює експерт, коли фізична особа отримує дохід у негрошовій формі — тобто, умовно кажучи, не «живі» гроші, а річ або послугу — вона не має можливості самостійно сплатити з цього доходу ПДФО. Податок за неї сплачує податковий агент.
Щоб правильно визначити суму ПДФО в такому випадку, базу оподаткування збільшують за допомогою «натурального» коефіцієнта. Його застосування дозволяє коректно розрахувати податок з урахуванням того, що сам податок теж фактично є частиною доходу одержувача.
«Простіше кажучи, коефіцієнт „розгортає“ суму так, щоб після утримання 18% ПДФО одержувач усе одно отримав повну вартість подарунка. Без цього механізму розрахунок був би математично некоректним», — каже експерт.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems