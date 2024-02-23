Які податки при торгівлі на FOREX — Finance.ua

Які податки при торгівлі на FOREX
Торгівля на FOREX є високоприбутковою, але водночас — високоризиковою інвестицією (хоча правильніше назвати це важкою роботою).
На відміну від пасивного інвестування (наприклад, у депозити чи облігації внутрішньої держпозики), де досить просто вкласти гроші - і чекати на прибуток, тут необхідно ухвалювати рішення, часто — дуже непрості, від правильності яких залежатиме, заробите ви чи програєте.
Якщо ви працюєте з українською брокерською компанією, при виведенні прибутку вона сама утримає необхідну суму прибуткового податку та військового збору, тобто ви отримаєте «на руки» вже суму після оподаткування. Нині - за вирахуванням 19,5% (18% - ПДФО, 1,5% - військовий збір).
У разі співпраці із закордонною компанією питання, платити чи не платити податки та повідомляти чи не повідомляти про це до податкової інспекції, доведеться вирішувати виключно вам.
Читайте деталі в нашій статті:
На що звернути увагу, якщо вирішили заробляти на FOREX у 2024 році
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