Які податки при торгівлі на FOREX — Finance.ua

Які податки при торгівлі на FOREX Сьогодні 12:15 — Фондовий ринок

Які податки при торгівлі на FOREX

Торгівля на FOREX є високоприбутковою, але водночас — високоризиковою інвестицією (хоча правильніше назвати це важкою роботою).

На відміну від пасивного інвестування (наприклад, у депозити чи облігації внутрішньої держпозики), де досить просто вкласти гроші - і чекати на прибуток, тут необхідно ухвалювати рішення, часто — дуже непрості, від правильності яких залежатиме, заробите ви чи програєте.

Якщо ви працюєте з українською брокерською компанією, при виведенні прибутку вона сама утримає необхідну суму прибуткового податку та військового збору, тобто ви отримаєте «на руки» вже суму після оподаткування. Нині - за вирахуванням 19,5% (18% - ПДФО, 1,5% - військовий збір).

У разі співпраці із закордонною компанією питання, платити чи не платити податки та повідомляти чи не повідомляти про це до податкової інспекції, доведеться вирішувати виключно вам.

Читайте деталі в нашій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.