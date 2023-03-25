Які найщасливіші країни світу - рейтинг за 2023 рік — Finance.ua

Які найщасливіші країни світу - рейтинг за 2023 рік Вчора 09:47

У звіті World Happiness Report визначено найщасливіші нації, ті, що знаходяться в самому низу шкали щастя, і всі, що знаходяться між ними, а також фактори, які, як правило, призводять до більшого щастя.

Він спирається на дані глобального опитування людей у ​​понад 150 країнах. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їх середньої оцінки життя за три попередні роки, в даному випадку з 2020 по 2022 рік.

Шостий рік поспіль Фінляндія є найщасливішою країною у світі, згідно з у світі, згідно з рейтингом World Happiness Report.

Скандинавська країна та її сусіди Данія, Ісландія, Швеція та Норвегія отримали дуже хороші оцінки за показниками, які звіт використовує для пояснення своїх висновків: очікувана тривалість здорового життя, ВВП на душу населення, соціальна підтримка, низький рівень корупції, щедрість у спільноті, де люди піклуються один про одного та свободу приймати ключові життєві рішення.

Але оскільки ми не всі можемо переїхати до Фінляндії, чи можуть інші суспільства чомусь навчитися з цих рейтингів?

Цілісний погляд на добробут усіх компонентів суспільства та його членів сприяє кращим оцінкам життя та щасливішим країнам.

Цього року Ізраїль піднявся на 4 місце з 9 місця в минулому році. Замикають першу десятку Нідерланди (№ 5), Швейцарія (№ 8), Люксембург (№ 9) і Нова Зеландія (№ 10).

Хоча ті самі країни, як правило, з’являються в топ-20 з року в рік, цього року є новий учасник — Литва.

За останні шість років балтійська країна неухильно піднімалася з 52-го місця в 2017 році до 20-го в останньому списку. І інші країни Балтії, Естонія (№ 31) і Латвія (№ 41), також піднімаються в рейтингу.

Країни в цих регіонах, «ймовірно, нормалізували цей перехідний період після 1990 року і [почуваються] більш твердими у своїй новій ідентичності».

У цьогорічному звіті Франція випала з топ-20 на 21 місце.

Країни опинилися нижче за рівнем щастя

У самому кінці списку знаходиться Афганістан під № 137. Ліван знаходиться на сходинку вище (№ 136). Середні оцінки життя в цих країнах більш ніж на п’ять балів нижчі (за шкалою від 0 до 10), ніж у 10 найщасливіших країнах.

Вторгнення росії в Україну привернуло увагу до обох країн у всьому світі після того, як було опубліковано звіт за 2022 рік.

Тож де ці дві нації стоять, згідно з останніми дослідженнями?

Добробут в Україні безперечно постраждав, але «незважаючи на масштаби страждань і збитків в Україні, оцінки життя у вересні 2022 року залишалися вищими, ніж після анексії 2014 року, підкріплені тепер сильнішим почуттям спільної мети, доброзичливості і довіри до українського керівництва», — йдеться у звіті.

Довіра до їхніх урядів зросла в обох країнах у 2022 році, йдеться в опитуванні, «але набагато більше в Україні, ніж у Росії». І українська підтримка лідерства в Росії впала до нуля.

У цьогорічному рейтингу росія займає 70-е місце, а Україна — 92-е.

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