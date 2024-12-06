Які наразі ціни на м’ясо та чи прогнозується подальше здорожчання — Finance.ua
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Які наразі ціни на м’ясо та чи прогнозується подальше здорожчання

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У листопаді 2024 року порівняно з жовтнем ціни на м’ясо майже не змінились. Роздрібні ціни на основні види м’яса — яловичину, свинину та курятину — залишилися на тому ж рівні.

Які ціни на м’ясо прогнозуються на найближчий час

За словами науковиці Інституту Аграрної економіки Наталії Копитець, виняток становили ціни на яловичі ребра, які збільшилися на 11,2% - до 168,95 гривні за кілограм, повідомляє 24 Канал. Крім того, ціна на курячі стегна, які стали дешевшими на 10,0% і коштують 112,5 гривні за кілограм.
«Упродовж року — листопад 2024 року проти відповідного періоду 2023 року — у продуктових супермаркетах найбільше зросли роздрібні ціни на яловичину — ребра та гуляш. Вони подорожчали на 7,6 — 19,7% - до 168,95 — 302,40 гривні за кілограм. За цей же період відбулося здорожчання м’яса без кісток. Роздрібні ціни на свинячий ошийок зросли до 281,95 гривні за кілограм (+15,3%), свинину шашлик — до 261,37 гривні за кілограм (+19,5%), куряче філе — до 172,33 гривні за кілограм (+9,0%). Це зумовлено більшими затратами людських ресурсів та електроенергії для видалення кісток», — зауважує Копитець.
Решта видів м’яса з кісткою, за словами науковиці, подешевшали:
  • Роздрібні ціни на свинячу грудинку, свинячу підчеревину та свинячі ребра зменшилися за рік на 4,8 — 11,3% і коштували 165,1 — 179,0 гривні за кілограм.
  • Курячі гомілки та курячі стегна здешевшали на 3,6 — 4,9% і становили відповідно 77,4 гривні за кілограм і 112,5 гривні за кілограм. Ціна на курячу тушку залишилася на рівні минулого року — 85,6 гривні за кілограм.
  • Доступнішим для українців став і національний продукт — сало. Роздрібні ціни на нього за рік зменшилися на 4,7% і становлять 234,00 гривні за кілограм.
«Збільшення виробництва свинини та курятини у 2024 році зумовило збільшення пропозиції цих видів м’яса в роздрібній торгівлі, що, своєю чергою, спричинило зниження роздрібних цін на них», — говорить Наталія Копитець.
Водночас, за її словами, скорочення поголів’я великої рогатої худоби, а відтак і пропозиції яловичини та телятини в торговельній мережі зумовлюють зростання цін на неї. Адже зростання виробничих витрат — цін на корми, пальне та енергоресурси — стимулює виробників підвищувати ціни.
За матеріалами:
agroreview.com
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