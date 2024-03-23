Які напрямки в Європі стають популярними: країни та міста (інфографіка) — Finance.ua

Які напрямки в Європі стають популярними: країни та міста (інфографіка) Сьогодні 17:23 — Особисті фінанси

Які напрямки в Європі стають популярними: країни та міста (інфографіка)

Експерти з подорожей Bounce вивчили дані, щоб з’ясувати це, використовуючи пошук Google за останні три місяці, щоб знайти найпопулярніші напрямки та їх порівняння з попереднім роком.

Про це пише sebounce.com

1. Туреччина

102 900 пошукових запитів

Завдяки багатій історії та культурі таких міст, як Стамбул, а також цілорічну сонячну погоду та теплі пляжі Анталії, Туреччина може бути названа найпопулярнішим місцем відпочинку для британців у 2024 році. Країна отримала понад 100 000 ошукових запитів за останні три місяці 2023 року.

2. Ісландія

95 200 пошукових запитів

Завдяки своїй яскравій культурі та близькості до природних чудес Ісландія та столиця Рейк’явік є популярним місцем відпочинку. Зима також є найкращим часом, щоб побачити одну з найпопулярніших пам’яток Ісландії та її північне сяйво.

3. Греція

70 700 загальних пошуків

Греція посідає третє місце з понад 70 000 пошукових запитів за останні три місяці. Середземноморська країна популярна серед туристів завдяки теплому клімату взимку, особливо в південних містах, таких як Іракліон, де в грудні температура може досягати 18ºC. Це також ідеально, якщо ви любитель культури, оскільки столиця, Афіни, є домом для старовинних пам’яток і понад 80 музеїв.

Найпопулярніші міста

1. Амстердам

150 300 пошукових запитів

Столиця Нідерландів, Амстердам, є найпопулярнішим містом для британців у 2024 році, згідно з 150 300 пошуковими запитами з жовтня по грудень 2023 року. Місто може похвалитися багатьма речами, від відвідування музею Ван Гога до мальовничих околиць, каналів та химерної архітектури.

2. Париж

62 500 пошукових запитів

Не дивно, що найбільш відвідуване місто у світі, Париж, увійшло до трійки лідерів для відвідування туристами цього року, з 62 500 пошуковими запитами за останні три місяці. Місто наповнене мальовничими та знаковими пам’ятками, від Ейфелевої вежі до Лувру та собору Паризької Богоматері. Париж також є одним із найкращих міст у світі, якщо ви гурман (129 ресторанів відзначені зірками Мішлена, на вибір).

3. Будапешт

40 580 пошукових запитів

Будапешт замикає трійку лідерів із 40 580 пошуковими запитами за останні три місяці. Багато людей стікається до міста завдяки його бурхливому нічному життю, тут також розташовані музеї та художні галереї світового рівня.

Країни, що набувають популярності

1. Албанія

Збільшення кількості пошукових запитів на 113%.

Завдяки доступному житлу та сотням миль білих піщаних пляжів Албанія мала найбільше зростання інтересу за останній рік. Кілька недорогих авіакомпаній нещодавно додали столицю Тірану до своїх реєстрів, щоб задовольнити зростаючий попит.

2. Північна Македонія

Збільшення кількості пошукових запитів на 98,3%.

Далі - сусід Албанії та одна з найменш відвідуваних країн Європи — Північна Македонія. Хоча в країні, що не має виходу до моря, немає пляжів для тих, хто хоче втекти від зими, вона може похвалитися багатьма природними чудесами, які варто дослідити, від крутих каньйонів до пишних гірських лісів. Їі столиця Скоп'є також має бурхливе нічне життя.

3. Фінляндія

Збільшення пошукових запитів на 68,2%.

На третьому місці Фінляндія — кількість пошукових запитів зросла на 68,2% за останній рік. Скандинавська країна є ідеальним місцем, якщо ви плануєте затишну зимову відпустку в її столиці, Гельсінкі, або помилуєтесь прекрасним природним ландшафтом країни з горбистими лісами та кришталево чистими озерами.

Міста, популярність яких зростає

1. Краків

Збільшення пошукових запитів на 310,3%.

Краків займає перше місце з 310,3%. Окрім того, що Старе місто польського міста доступне, воно є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що робить його притулком для тих, хто хоче відчути його унікальну архітектуру та багату історію.

2. Севілья

Збільшення кількості пошукових запитів на 58,7%.

На другому місці Севілья, кількість пошукових запитів за останній рік зросла на 58,7%. Місто сповнене сонцем, фламенко та традиційною культурою. Тут також зберігаються деякі з найкращих кулінарних принад Іспанії.

3. Дублін

Зростання пошукових запитів на 38,1%.

Замикає трійку лідерів столиця Ірландії Дублін. Витоки міста сягають вікінгів. Дублін також має одні з найкращих нічних клубів, оскільки місто наповнене затишними пабами, де часто лунає жива музика від талановитих місцевих виконавців.

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