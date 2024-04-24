Які криптовалюти можуть зрости після «дня DOGE» — Finance.ua

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Які криптовалюти можуть зрости після «дня DOGE»

Історично в день DOGE мемна криптовалюта Dogecoin показує ознаки пожвавлення. Однак цього року напередодні цієї вагомої дати Dogecoin показав зростання трохи більш ніж на 1%. Попри корекцію ціни після квітневого сплеску зростання, монета все ще показує місячне зростання на 13%.

Аналіз ціни Dogecoin

Dogecoin (DOGE) був створений жартома у 2013 році, але з того часу набув величезної популярності й тепер має відданих послідовників, а ринкова капіталізація станом на 17 квітня перевищує 22,54 мільярда доларів. Велике питання полягає в тому, чи продовжать власники DOGE отримувати прибуток? Відповідь непроста, оскільки на ціну Dogecoin можуть впливати багато факторів, таких як:

попит і пропозиція;

настрої ринку;

інновації;

конкуренція;

регулювання.

Проте більшість прогнозів вказують на потенціал помірного зростання, а також і на волатильність. За останній місяць Dogecoin продемонстрував зростання приблизно на 8%, а на основі моделі лінійної регресії прогнозується, що Dogecoin може досягти максимуму $0,513 446 до 2030 року. Також аналітики очікують, що до 2050 року він досягне максимуму $182,07.

Цього року інвестори все частіше додають у криптопортфелі «удосконалених гравців», які поєднують меми з додатковими корисними функціями. Мова про Dogecoin20 та Dogeverse.

Dogeverse — новий мультичейн-токен, який може вирости разом із DOGE

Dogeverse — новий проект, передпродаж якого почалася 8 квітня. За цей час він притяг $10 000 000. Інтерес до проекту говорить про високе питання на мемні монети з корисними атрибутами для криптоком’юніті. Сьогодні монета продається за $0,301. Очікується, що до кінця попереднього продажу вартість зросте до $0,305.

Особливістю цього мемкоина є його здатність з'єднувати між собою 6 різних блокчейнів: BNB Smart Chain, Polugon, Base, Ethereum, Solana і Avalanche. Це дозволяє знизити комісії за газ, а також проводити швидкі і дешеві трансакції. А ще дозволяє залучити більше інвестицій.

Щоб остаточно зруйнувати так звані бар'єри між блокчейнами, розробники запровадили технології Bridge і Wormhole.

Особливості:

запуск на CEX і DEX;

робота в декількох блокнійних;

15% монет виділено на прес, 10% - на стейкінг.

Dogecoin20 — монета, яка виросла вдвічі в перші години торгів

18 квітня Dogecoin20 вийшов на біржу Uniswap і в перші години торгів показав зростання на 100%. Цей зелений проект на блокчейні Ethereum має обмежену пропозицію в 140 мільярдів монет, що означає, що згодом їх кількість скорочуватиметься, а вартість зростатиме.

Ще однією визначною особливістю цього активу є механізм стейкінгу, який дозволить отримати 15% монет протягом наступних 2 років. Однак найважливішою характеристикою DOGE20 є його екологічність. Завдяки протоколу Proof-of-Stake здійснюються швидкі транзакції з мінімальною шкодою для довкілля.

Особливості:

сумісність із більшістю гаманців;

фіксована пропозиція;

реліз на Uniswap.

Висновок

Аналітики прогнозують потенційний стрибок вартості Dogecoin, передбачаючи зростання до 500% та досягнення рубежу $1.

Попри те, що DOGE не приєднався до недавніх стрибків вартості монет-мемів, його очікуване ралі підкріплюється загальними тенденціями ринку після зниження курсу біткоїну вдвічі, що раніше стало каталізатором значного зростання цін на всі криптовалюти.

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