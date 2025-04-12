Які країни ЄС у лідерах за кількістю заявок на притулок — Finance.ua

Які країни ЄС у лідерах за кількістю заявок на притулок
Уперше за багато років Німеччина більше не лідер Європейського Союзу за клопотаннями про надання притулку.
Про це повідомляє DW.
У першому кварталі 2025 року кількість таких поданих до ФРН прохань різко скоротилася — на 41% (до 37 387) порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Країни-лідери
Натомість лідером стала Франція, де з 1 січня по 31 березня цього року було подано 40 871 заявку.
На другому місці — Іспанія з показником 39 318 прохань від біженців і лише потім йде Німеччина.
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Наприкінці списку опинилися Словаччина (37 прохань про притулок) та Угорщина (22 прохання), влада яких проводить особливо жорстку міграційну політику.
Хто подає заяви
У Німеччині у першому кварталі про притулок найчастіше просили громадяни Сирії (24%), Афганістану (16%) та Туреччини (11%), зазначає видання.
У Франції основною категорією заявників стали українці.
У ЄС, Швейцарії та Норвегії подано на 19% менше заявок
Згідно зі статистичними даними за всіма країнами-членами Євросоюзу, а також Швейцарією та Норвегією, найбільше прохачів притулку прибули з Венесуели (25 375), кількість заяв від громадян цієї країни зросла на 44%. За венесуельцями йдуть біженці з Афганістану та Сирії.
Крім того, різко зросла кількість заявок від українців (+84%), китайців (+87%) та громадян Індії (+56%).
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