Які країни ЄС у лідерах за кількістю заявок на притулок — Finance.ua

Які країни ЄС у лідерах за кількістю заявок на притулок Сьогодні 15:22 — Світ

Які країни ЄС у лідерах за кількістю заявок на притулок

Уперше за багато років Німеччина більше не лідер Європейського Союзу за клопотаннями про надання притулку.

Про це повідомляє DW.

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У першому кварталі 2025 року кількість таких поданих до ФРН прохань різко скоротилася — на 41% (до 37 387) порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Країни-лідери

Натомість лідером стала Франція, де з 1 січня по 31 березня цього року було подано 40 871 заявку.

На другому місці — Іспанія з показником 39 318 прохань від біженців і лише потім йде Німеччина.

Наприкінці списку опинилися Словаччина (37 прохань про притулок) та Угорщина (22 прохання), влада яких проводить особливо жорстку міграційну політику.

Хто подає заяви

У Німеччині у першому кварталі про притулок найчастіше просили громадяни Сирії (24%), Афганістану (16%) та Туреччини (11%), зазначає видання.

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У Франції основною категорією заявників стали українці.

У ЄС, Швейцарії та Норвегії подано на 19% менше заявок

Згідно зі статистичними даними за всіма країнами-членами Євросоюзу, а також Швейцарією та Норвегією, найбільше прохачів притулку прибули з Венесуели (25 375), кількість заяв від громадян цієї країни зросла на 44%. За венесуельцями йдуть біженці з Афганістану та Сирії.

Крім того, різко зросла кількість заявок від українців (+84%), китайців (+87%) та громадян Індії (+56%).

Укрінформ За матеріалами:

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