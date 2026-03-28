Які країни найбільше постраждають через війну з Іраном Сьогодні 07:13 — Світ

Деякі країни першими відчують удар по економіці через війну з Іраном

Війна з Іраном б’є по світовій економіці: ціни на енергоносії ростуть, а найвразливіші країни вже відчувають удар. Втім, деякі країни постраждають більше за інші.

Про це повідомляє Reuters.

Європа знову в енергетичній пастці

Для Європи новий шок нагадує 2022 рік — вторгнення росії в Україну та стрибок інфляції до двозначних показників.

Найбільше під ударом:

Німеччина — промислова економіка, яка дорого платить за енергію. Виробничий сектор щойно вийшов із рецесії, але глобальний спад може знову його підкосити.

Італія — великий промисловий сектор і висока частка нафти та газу в енергобалансі.

Великобританія — електроенергія тут більше залежить від газу, ніж в інших країнах G7. Ціни на газ ростуть швидше за нафту. Бюджетні проблеми обмежують можливості допомогти бізнесу та людям.

Японія — отримує близько 95% нафти з Близького Сходу, майже 90% якої проходить через Ормузьку протоку. Місцева валюта вже ослабла, через що продукти стрімко дорожчають.

Великі країни, що розвиваються

Індія імпортує близько 90% сирої нафти, половина якої теж іде через Ормузьку протоку. Прогнози зростання вже знижені, рупія впала до рекордного мінімуму.

Туреччина межує з Іраном і готується до напливу біженців. Центральний банк змушений зупинити зниження ставок та витратив до 23 мільярдів доларів із резервів на підтримку ліри.

Перська затока — Кувейт, Катар, Бахрейн — може не мати змоги постачати нафту й газ через закриту Ормузьку протоку. Деякі аналітики вже прогнозують скорочення економіки регіону цього року.

Країни на межі

Є й ті, хто особливо вразливий — вони вже пережили або ледве пережили економічні кризи.

Шрі-Ланка — щосереди державні установи не працюють, щоб заощадити пальне. Діє система паливних пропусків.

Пакистан — два роки тому балансував на межі кризу. Урядовим відомствам вдвічі скоротили ліміт на пальне, нові кондиціонери під забороною.

Єгипет — падіння доходів від Суецького каналу та туризму (близько 20 мільярдів доларів на рік). Валюта впала майже на 9% з початку війни, а більшість боргів — у доларах.

