Які країни найбільше постраждають через війну з Іраном

Деякі країни першими відчують удар по економіці через війну з Іраном
Війна з Іраном б’є по світовій економіці: ціни на енергоносії ростуть, а найвразливіші країни вже відчувають удар. Втім, деякі країни постраждають більше за інші.
Про це повідомляє Reuters.

Європа знову в енергетичній пастці

Для Європи новий шок нагадує 2022 рік — вторгнення росії в Україну та стрибок інфляції до двозначних показників.
Найбільше під ударом:
  • Німеччина — промислова економіка, яка дорого платить за енергію. Виробничий сектор щойно вийшов із рецесії, але глобальний спад може знову його підкосити.
  • Італія — великий промисловий сектор і висока частка нафти та газу в енергобалансі.
  • Великобританія — електроенергія тут більше залежить від газу, ніж в інших країнах G7. Ціни на газ ростуть швидше за нафту. Бюджетні проблеми обмежують можливості допомогти бізнесу та людям.
  • Японія — отримує близько 95% нафти з Близького Сходу, майже 90% якої проходить через Ормузьку протоку. Місцева валюта вже ослабла, через що продукти стрімко дорожчають.

Великі країни, що розвиваються

Індія імпортує близько 90% сирої нафти, половина якої теж іде через Ормузьку протоку. Прогнози зростання вже знижені, рупія впала до рекордного мінімуму.
Туреччина межує з Іраном і готується до напливу біженців. Центральний банк змушений зупинити зниження ставок та витратив до 23 мільярдів доларів із резервів на підтримку ліри.
Перська затока — Кувейт, Катар, Бахрейн — може не мати змоги постачати нафту й газ через закриту Ормузьку протоку. Деякі аналітики вже прогнозують скорочення економіки регіону цього року.

Країни на межі

Є й ті, хто особливо вразливий — вони вже пережили або ледве пережили економічні кризи.
  • Шрі-Ланка — щосереди державні установи не працюють, щоб заощадити пальне. Діє система паливних пропусків.
  • Пакистан — два роки тому балансував на межі кризу. Урядовим відомствам вдвічі скоротили ліміт на пальне, нові кондиціонери під забороною.
  • Єгипет — падіння доходів від Суецького каналу та туризму (близько 20 мільярдів доларів на рік). Валюта впала майже на 9% з початку війни, а більшість боргів — у доларах.
За матеріалами:
РБК-Україна
