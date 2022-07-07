Які країни надають українцям найбільшу кількість статусів тимчасового захисту — Finance.ua
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Які країни надають українцям найбільшу кількість статусів тимчасового захисту

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Польща, а також Румунія та Болгарія у травні надали найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, що втекли від війни.
Про це повідомив Євростат.
У травні 2022 року серед держав-членів ЄС Польща надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, які втікали з України — 96 085.
За Польщею йдуть Румунія (20 435) і Болгарія (19 860). Євростат наголошує, що це випливає зі статистики по країнах, щодо яких є дані.
У травні 2022 року кількість українців, які отримали тимчасовий захист, зросла в чотирьох країнах ЄС, причому найбільше зростання зафіксовано в Румунії та Данії (+9 575 та +1 040 порівняно з квітнем 2022 року).
Натомість у вісімнадцяти країнах-членах ЄС кількість знизилася, причому найбільше зниження спостерігалося в Польщі (-329 535 порівняно з квітнем 2022 року), за нею йдуть Болгарія (-41 610) і Франція (-14 535).
Порівняно з чисельністю населення кожної країни-члена, найбільший відсоток громадян України, яким надано тимчасовий захист у травні, було зафіксовано в Литві (6,1 на тисячу жителів).
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За матеріалами:
Економічна Правда
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