Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото) — Finance.ua

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)
Часом продавці автівок вказують у переліку опцій прозорий люк, гордо називаючи його «панорама». Однак про які там «панорами» може йтися, коли розглядати кабріолети Звісно, зважаючи на наші кліматичні реалії, легковики без даху неможливо назвати геть універсальними, скоріше — це авто з категорії «для душі». Для тих, хто жив з мрією коли-небудь сісти за кермо власного кабріолета. Продається їх в Україні порівняно небагато — близько 2,5−3 тисяч щороку. А пік активності цього сегмента якраз припадає на 6−7 місяці року.
Аналітики auto.ria назвали п’ятнадцять варіантів легковиків з кузовом кабріолет, вибір яких зараз найширший.
1. Renault Megane
Середня ціна — $5400
2. Volkswagen Eos
Середня ціна — $11 000
3. BMW 3 Series
Середня ціна — $14 000
4. Volkswagen Beetle
Середня ціна — $11 400
5. Ford Mustang
Середня ціна — $19 800
6. Opel Astra
Середня ціна — $5000
7. Peugeot 307
Середня ціна — $4300
8. Audi A5
Середня ціна — $15 000
9. Peugeot 207
Середня ціна — $5000
10. Mini Cooper
Середня ціна — $10 900
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