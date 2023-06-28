Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото) — Finance.ua

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото) Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)

Часом продавці автівок вказують у переліку опцій прозорий люк, гордо називаючи його «панорама». Однак про які там «панорами» може йтися, коли розглядати кабріолети Звісно, зважаючи на наші кліматичні реалії, легковики без даху неможливо назвати геть універсальними, скоріше — це авто з категорії «для душі». Для тих, хто жив з мрією коли-небудь сісти за кермо власного кабріолета. Продається їх в Україні порівняно небагато — близько 2,5−3 тисяч щороку. А пік активності цього сегмента якраз припадає на 6−7 місяці року.

Аналітики auto.ria назвали п’ятнадцять варіантів легковиків з кузовом кабріолет, вибір яких зараз найширший.

1. Renault Megane

Середня ціна — $5400

2. Volkswagen Eos

Середня ціна — $11 000

3. BMW 3 Series

Середня ціна — $14 000

4. Volkswagen Beetle

Середня ціна — $11 400

5. Ford Mustang

Середня ціна — $19 800

6. Opel Astra

Середня ціна — $5000

7. Peugeot 307

Середня ціна — $4300

8. Audi A5

Середня ціна — $15 000

9. Peugeot 207

Середня ціна — $5000

10. Mini Cooper

Середня ціна — $10 900

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