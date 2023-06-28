Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото) — Finance.ua
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Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)

Технології&Авто
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Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)
Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)
Часом продавці автівок вказують у переліку опцій прозорий люк, гордо називаючи його «панорама». Однак про які там «панорами» може йтися, коли розглядати кабріолети Звісно, зважаючи на наші кліматичні реалії, легковики без даху неможливо назвати геть універсальними, скоріше — це авто з категорії «для душі». Для тих, хто жив з мрією коли-небудь сісти за кермо власного кабріолета. Продається їх в Україні порівняно небагато — близько 2,5−3 тисяч щороку. А пік активності цього сегмента якраз припадає на 6−7 місяці року.
Аналітики auto.ria назвали п’ятнадцять варіантів легковиків з кузовом кабріолет, вибір яких зараз найширший.

1. Renault Megane

Середня ціна — $5400

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)

2. Volkswagen Eos

Середня ціна — $11 000

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)

3. BMW 3 Series

Середня ціна — $14 000

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)

4. Volkswagen Beetle

Середня ціна — $11 400

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)

5. Ford Mustang

Середня ціна — $19 800

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)

6. Opel Astra

Середня ціна — $5000

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)

7. Peugeot 307

Середня ціна — $4300

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)

8. Audi A5

Середня ціна — $15 000

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)

9. Peugeot 207

Середня ціна — $5000

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)

10. Mini Cooper

Середня ціна — $10 900

Які кабріолети з пробігом можна купити зараз та за скільки (фото)
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За матеріалами:
Finance.ua
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