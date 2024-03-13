Які фактори впливають на ціну КАСКО — Finance.ua
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Які фактори впливають на ціну КАСКО

Страхування
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Які фактори впливають на ціну КАСКО
Які фактори впливають на ціну КАСКО
Страхування КАСКО — це надійний спосіб захисту вашого автомобіля від непередбачених ситуацій.

Визначення вартості поліса залежить від багатьох факторів

Марка, модель та рік випуску автомобіля:
  • Преміальні та спортивні моделі зазвичай мають вищі тарифи через дорожчі запчастини та ремонт.

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Ціна транспортного засобу:
  • Нові автомобілі можуть мати вищу вартість страхування, однак з часом ціна може знижуватися.
Досвід та історія водіння:
  • Молоді та недосвідчені водії часто стикаються з вищими тарифами через потенційно вищий ризик ДТП. Водії з бездоганною історією без аварій можуть купити КАСКО дешевше.
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Регіон реєстрації та експлуатації автомобіля:
  • У великих містах та регіонах з високою аварійністю ціна КАСКО може бути вищою.
Додаткове покриття:
  • Вплив на ціну КАСКО можуть мати додаткові опції, за які ви вирішили заплатити. Наприклад, поліс, який покриває випадки крадіжки чи вандалізму, зазвичай коштує більше, проте забезпечує кращий захист.
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Франшиза:
  • Самостійно обрана франшиза, тобто сума, яку вам доведеться сплатити під час звернення за страховим випадком, також впливає на вартість. Зазвичай, чим більша франшиза, тим менше ви платите за страхування.
Страхова сума:
  • Розмір страхової суми є рівним вартості вашого транспортного засобу.
Детальніше про те, як саме розраховуються тарифи КАСКО та що впливає на кінцеву ціну страховки, читайте в статті Finance.ua:

Як розраховується ціна на КАСКО? 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
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