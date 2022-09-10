Які бувають злитки і як їх правильно купувати та зберігати — Finance.ua

Які бувають злитки і як їх правильно купувати та зберігати Вчора 06:21 — Банківські метали

Де можна купити золото під час війни і як правильно це зробити? Finance.ua шукав відповіді на ці запитання.

Золоті злитки випускаються строго певної ваги, а саме:

Злитки від 1 до 100 грамів випускаються методом штампування, від 200 грамів до 1 кілограма — методом лиття. І тільки злитки вагою 100 грамів бувають як штамповані, так і литі.

Штампований злиток виготовляється шляхом тиску штампу на розігрітий метал, внаслідок чого він набуває форми прямокутника з абсолютно гладкою верхньою поверхнею.

Литий злиток виготовляється шляхом виливки з рідкого золота у спеціальній формі, внаслідок чого він має основу у формі прямокутника, а верхню поверхню — вигнуту. Штамповані злитки зазвичай коштують трохи дорожче, ніж литі.

Як зберігати

Злитки можуть продаватися банком як у спеціальній упаковці (прозорій целофановій чи пластмасовій), так і без неї. Однак купувати злитки варто виключно в упаковці.

Крім того, зберігаючи злиток, треба пам’ятати про необхідність вкрай акуратного ставлення до упаковки, оскільки її пошкодження може не лише знизити ціну злитка при зворотному продажу, а й призвести до того, що злиток у банку взагалі відмовляться викуповувати назад, і тоді доведеться здавати його ювелірам за ціною брухту. І в цьому випадку інвестиція замість прибутку може завдати збитків.

Тому фахівці зазвичай радять зберігати банківські злитки подалі від вологи, не допускати їх падіння та тертя між собою.

Зворотній продаж злитків

Купуючи злиток у банку, варто поцікавитися, чи банки викуповують ці злитки назад у населення. І за якою ціною. Серед банків досить поширена практика, коли банки лише реалізують злитки.

І коли виникає питання, куди здати злиток, це може навіть стати проблемою.

Крім того, не зайве поцікавитися, чи банк викуповує злитки, продані іншими банками — і якщо «так», то уточнити, які саме. Це допоможе згодом вибрати банк, де можна буде здати злиток за вигіднішою ціною.

Одні банки встановлюють єдину ціну купівлі за грам, незалежно від номіналу (розміру) злитка, в інших вона, як і ціна продажу, падає зі збільшенням розміру злитка.

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