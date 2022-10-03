Які банки та за яким курсом пропонують купити валюту на депозит — Finance.ua

Які банки та за яким курсом пропонують купити валюту на депозит Вчора 09:01 — Кредит&Депозит

Які банки та за яким курсом пропонують купити валюту на депозит

Національний банк 21 липня дозволив комерційним банкам продавати валюту громадянам з подальшим її розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

У перші дні після ухвалення рішення банки з настороженістю поставилися до ідеї Нацбанку. Найбільші українські банки — ПриватБанк та Ощадбанк — спочатку відмовилися від участі у цій програмі.

Першими, хто запропонував таку можливість, були державний Укргазбанк, Акордбанк та ОТП Банк.

Менш ніж за два місяці кількість банків, що відкривають конвертаційний депозит, зросла до 27. Буквально днями до них додалися 28-й і 29-й банк: з 26 вересня такий депозит можна відкрити і в банку Credit Agricole, і в ПриватБанку. Головний комерційний банк країни вирішив приєднатися до решти.

Повний перелік банків, що пропонують купити валюту на депозит:

За яким курсом можна купити валюту

Більшість банків зі списку чесно продають за курсом Національного банку +1% (тобто 36,9343).

Водночас деякі банки встановлюють свої внутрішні курси обміну, які вищі на 2-5% ніж міжбанківський.

Найчастіше це на гривню на доларі більше (але все одно вигідно, оскільки в обмінниках долар продають набагато дорожче).

Умови оформлення цього депозиту кожен банк сформулював під себе.Якщо в одних немає додаткової комісії, то в інших вона варіюється від 0,1 до 1%.

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