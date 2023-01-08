Які автомобілі купуватимуть українці у 2023: тенденції та прогнози — Finance.ua

Які автомобілі купуватимуть українці у 2023: тенденції та прогнози Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Які автомобілі купуватимуть українці у 2023: тенденції та прогнози

Експерти Інституту досліджень авторинку склали прогноз щодо подій, які повпливають на автомобільний ринок у 2023 році.

«Щодо прогнозів на авторинку, надзвичайно важко їх робити в умовах невизначеності. Більшість процесів будуть безпосередньо залежати від ситуації на фронті, а як наслідок — від загального стану економіки», — кажуть аналітики.

У разі, якщо ситуація буде більш-менш стабільною, можна прогнозувати такі тенденції на українському авторинку у 2023 році (реалістичний сценарій):

Залежно від ситуації з електроенергією в країні, місячний об’єм вторинного авторинку може складати від 50 до 100 тисяч угод купівлі-продажу. У разі, якщо не буде змін податкового законодавства щодо імпорту авто, більшість із них (70-80%) купуватимуть на внутрішньому ринку.

може складати від 50 до 100 тисяч угод купівлі-продажу. У разі, якщо не буде змін податкового законодавства щодо імпорту авто, більшість із них (70-80%) купуватимуть на внутрішньому ринку. З-за кордону імпортуватимуть 10-20 тисяч авто в місяць. Зрости ця кількість може виключно у разі зниження ставок митних платежів. В залежності від їх розміру, імпорт може скласти навіть до 50 тис. та навіть більше легковиків з пробігом за місяць (середній показник до початку повномасштабного вторгнення).

10-20 тисяч авто в місяць. Зрости ця кількість може виключно у разі зниження ставок митних платежів. В залежності від їх розміру, імпорт може скласти навіть до 50 тис. та навіть більше легковиків з пробігом за місяць (середній показник до початку повномасштабного вторгнення). Основними постачальниками вживаних авто залишаться країни Європейського Союзу. Частка автомобілів з країн Америки зафіксується на «довоєнному» рівні — 25-35% від загальної кількості, проте їх середня вартість буде вищою, а привозитимуть звідти в основному авто віком до 5 років.

вживаних авто залишаться країни Європейського Союзу. Частка автомобілів з країн Америки зафіксується на «довоєнному» рівні — 25-35% від загальної кількості, проте їх середня вартість буде вищою, а привозитимуть звідти в основному авто віком до 5 років. Ринок нових автомобілів зростатиме повільніше. Об’єми продажів можуть складати від 3 до 5 тисяч нових автомобілів в місяць. Їх збільшення напряму залежатиме від наявності програм фінансової підтримки — кредитування та лізингу на вигідних умовах.

Об’єми продажів можуть складати від 3 до 5 тисяч нових автомобілів в місяць. Їх збільшення напряму залежатиме від наявності програм фінансової підтримки — кредитування та лізингу на вигідних умовах. Під час вибору нового авто українці й надалі надаватимуть перевагу універсальним кросоверам, проте вирішальним буде саме наявність автомобіля в салоні. Активно із новими автомобілями й надалі конкуруватиме сегмент «майже нових» авто.

українці й надалі надаватимуть перевагу універсальним кросоверам, проте вирішальним буде саме наявність автомобіля в салоні. Активно із новими автомобілями й надалі конкуруватиме сегмент «майже нових» авто. Прихований потенціал українського авторинку в регіонах, де активність зменшилася внаслідок воєнних дій. Надію дає те, що навіть в непрості часи для цих регіонів, українці укладають угоди купівлі-продажу. Так, з початку повномасштабного вторгнення і до 1 грудня, Сервісні центри зареєстрували: у Донецькій області — 939 перепродажів, 64 шт. вживаних «свіжопригнаних» легковиків та 7 нових; на Луганщині — 1 573 перепродажі, 476 «свіжопригнаних» та 15 нових; в Херсонській області — 1 253 перепродажі, 458 «свіжопригнаних» та 35 нових. Звісно, під час відновлення цих та інших постраждалих регіонів, потреба в транспортних засобах буде висока.

в регіонах, де активність зменшилася внаслідок воєнних дій. Надію дає те, що навіть в непрості часи для цих регіонів, українці укладають угоди купівлі-продажу. Так, з початку повномасштабного вторгнення і до 1 грудня, Сервісні центри зареєстрували: у Донецькій області — 939 перепродажів, 64 шт. вживаних «свіжопригнаних» легковиків та 7 нових; на Луганщині — 1 573 перепродажі, 476 «свіжопригнаних» та 15 нових; в Херсонській області — 1 253 перепродажі, 458 «свіжопригнаних» та 35 нових. Звісно, під час відновлення цих та інших постраждалих регіонів, потреба в транспортних засобах буде висока. Зростатиме потреба в комерційній техніці, адже саме ці категорії транспорту необхідні для відбудови країни. Проте ріст цього сегмента ринку буде невисоким — купівельна спроможність українців низька, а чинні правила ввезення таких вживаних авто з-за кордону роблять імпорт економічно невигідним.

адже саме ці категорії транспорту необхідні для відбудови країни. Проте ріст цього сегмента ринку буде невисоким — купівельна спроможність українців низька, а чинні правила ввезення таких вживаних авто з-за кордону роблять імпорт економічно невигідним. Щодо цін на авто , то причин для істотного коливання цін на ринку поки-що немає. Проте є чимало зовнішніх чинників, які мають безпосередній вплив на ринок — ціни на пальне та його доступність, курс іноземної валюти чи навіть робота громадського транспорту.

, то причин для істотного коливання цін на ринку поки-що немає. Проте є чимало зовнішніх чинників, які мають безпосередній вплив на ринок — ціни на пальне та його доступність, курс іноземної валюти чи навіть робота громадського транспорту. Перереєстрація авто в «Дії» може розширитися на інші категорії транспортних засобів та запрацювати для юридичних осіб. Паралельно є великі шанси, що буде запроваджене обіцяне «розмитнення в смартфоні». Це потребуватиме змін ставок митних платежів, голосування в Парламенті та підпису Президента. Проте процес триває, і це дає надію на позитивні зміни наступного року. Це може потягнути за собою також і реформу митниці у сфері імпорту вживаних авто.

може розширитися на інші категорії транспортних засобів та запрацювати для юридичних осіб. Паралельно є великі шанси, що буде запроваджене обіцяне «розмитнення в смартфоні». Це потребуватиме змін ставок митних платежів, голосування в Парламенті та підпису Президента. Проте процес триває, і це дає надію на позитивні зміни наступного року. Це може потягнути за собою також і реформу митниці у сфері імпорту вживаних авто. Після стабілізації постачання електроенергії «друге дихання» відкриється у сегмента електромобілів. Після налагодження доставлення автомобілів з Кореї ринок активніше поповнюватиметься «газовими» легковиками (на кшталт Hyundai Sonata LPI), яких зараз прибуває 50-70 шт. у місяць при потребі 500-700 машин, які дуже полюбляють таксопарки.

Після налагодження доставлення автомобілів з Кореї ринок активніше поповнюватиметься «газовими» легковиками (на кшталт Hyundai Sonata LPI), яких зараз прибуває 50-70 шт. у місяць при потребі 500-700 машин, які дуже полюбляють таксопарки. Враховуючи вкрай низький (як для Європи) рівень автомобілізації в Україні, а це приблизно 260 авто на 1000 населення (при середньому показнику в ЄС 600 авто/1000 громадян), потенційний попит на автомобілі усіх сегментів залишатиметься високим ще досить довго.

Які автомобілі купуватимуть українці у 2023

Експерти зазначають, що оскільки вибір авто залежить, в першу чергу, від купівельної спроможності, яка навряд чи зросте у 2023 році, то більшість вживаних автомобілів купуватимуть у звичній ціновій структурі — вартістю $2-5 тисяч.

Також теоретично, після подорожчання пального та щоденних заторів на дорогах, які аж ніяк не зменшуються, покупці мали б переорієнтовуватися на компактні міські авто, як це свого часу відбувалося у Західній Європі. Проте на практиці автомобілісти досі тяжіють до авто вищого класу, у тому числі преміум брендів «у віці». Зважаючи на подвійний відрив за кількістю вживаних Volkswagen на ринку, потрібен не один рік, щоб змінився лідер нашої «вторинки». Тому для звиклих автомобілів з ДВЗ навряд чи варто очікувати на кардинальну зміну інтересів українських покупців.

Щодо моделей, то прогнозується, що стандартний «топ» популярних вживаних авто на ринку залишатиметься майже незмінним. Дещо втрачатимуть позиції автомобілі російсько-радянського та українського виробництва на внутрішньому ринку, їх поступово замінюватимуть вживані легковики з-за кордону.

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