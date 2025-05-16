Які автобуси купували у квітні 2025 року (рейтинг нових та вживаних) — Finance.ua

Які автобуси купували у квітні 2025 року (рейтинг нових та вживаних) Сьогодні 09:44 — Технології&Авто

Які автобуси купували у квітні 2025 року (рейтинг нових та вживаних)

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні у квітні 2025 року й визначили найпопулярніші моделі у трьох сегментах автобусів: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

Впродовж квітня 2025 року українські перевізники придбали 420 нових та вживаних автобусів. Це на 18,9% менше у порівнянні з березнем поточного року, та на 40,3% менше відносно квітня 2024 року.

За окремими підсегментами порівняльна динаміка торгів автобусами наступна:

Внутрішні перепродажі: −20,2% M-M, −53,3% Y-Y

Імпорт вживаних: −14,7% M-M, +135,1% Y-Y

Імпорт нових: −25,0% M-M, +60,0% Y-Y

Вироблені в Україні: −10,7% M-M, −43,2% Y-Y

Більшість автобусів було куплено на внутрішньому ринку: 284 шт., що склало 67,6% від загальної кількості.

З-за кордону привезли 20,7% вживаних автобусів, або 87 шт.

Також у квітні вперше зареєстрували 49 нових автобусів: 25 з цього числа були виготовлені або переобладнані в Україні (6%), решта 24 шт. (5,7%) прибули із-за кордону.

Лідером внутрішніх перепродажів залишаються автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 79 шт. Чимала частина цих транспортних засобів свого часу була переобладнана у пасажирські автобуси із вантажних авто.

У квітні-2025 в цьому підсегменті першість теж отримали автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter (26 шт.).

Друге місце посіли німецькі автобуси Setra 400 серії, таких прибуло 8 шт. Третя сходинка дісталася машинам на базі Volkswagen Crafter (7 шт.).

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