Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000 — Finance.ua
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Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000

Особисті фінанси
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У ціновому діапазоні $4000-5000 на українському авторинку є найбільша кількість пропозицій, з чималою часткою від усіх — 8,7%. Звісно, розраховувати на купівлю авто класу «преміум» чи віком 2-3 роки теж не варто, пише auto.ria. Адже такі фінансові рамки стосуються саме доступних автомобілів, тож щодо віку здебільшого у підбірці будуть моделі з роком випуску орієнтовно від 2000 до 2012 (цей параметр буде зазначений для кожної моделі). Можна відшукати й «свіжіші» варіанти, такі теж трапляються у згаданому бюджеті.
Отже, далі — десятка варіантів легковиків, на купівлю яких цілком вистачить суми близько $4-5 тис. і вибір яких найбільший на auto.ria.

1. Opel Astra

Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000
  • У продажу — 660 шт.
  • Діапазон р.в. — 2003...2009

2. Skoda Fabia

Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000
  • У продажу — 650 шт.
  • Діапазон р.в. — 2001...2012

3. Renault Megane

Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000
  • У продажу — 600 шт.
  • Діапазон р.в. — 2003...2008

4. Chevrolet Aveo

Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000
  • У продажу — 460 шт.
  • Діапазон р.в. — 2006...2008

5. Chevrolet Lacetti

Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000
  • У продажу — 450 шт.
  • Діапазон р.в. — 2004...2008

6. Ford Focus

Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000
  • У продажу — 370 шт.
  • Діапазон р.в. — 2004...2008

7. Skoda Octavia

Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000
  • У продажу — 340 шт.
  • Діапазон р.в. — 2000...2008

8. Renault Scenic

Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000
  • У продажу — 330 шт.
  • Діапазон р.в. — 2003...2007

9. Volkswagen Golf

Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000
  • У продажу — 320 шт.
  • Діапазон р.в. — 2000...2005

10. Mitsubishi Lancer

Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000
  • У продажу — 310 шт.
  • Діапазон р.в. — 2004...2008
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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