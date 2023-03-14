Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000 — Finance.ua

Які авто з пробігом можна купити зараз за $4000-5000 Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

У ціновому діапазоні $4000-5000 на українському авторинку є найбільша кількість пропозицій, з чималою часткою від усіх — 8,7%. Звісно, розраховувати на купівлю авто класу «преміум» чи віком 2-3 роки теж не варто, пише auto.ria . Адже такі фінансові рамки стосуються саме доступних автомобілів, тож щодо віку здебільшого у підбірці будуть моделі з роком випуску орієнтовно від 2000 до 2012 (цей параметр буде зазначений для кожної моделі). Можна відшукати й «свіжіші» варіанти, такі теж трапляються у згаданому бюджеті.

Отже, далі — десятка варіантів легковиків, на купівлю яких цілком вистачить суми близько $4-5 тис. і вибір яких найбільший на auto.ria.

1. Opel Astra

У продажу — 660 шт.

Діапазон р.в. — 2003...2009

2. Skoda Fabia

У продажу — 650 шт.

Діапазон р.в. — 2001...2012

3. Renault Megane

У продажу — 600 шт.

Діапазон р.в. — 2003...2008

4. Chevrolet Aveo

У продажу — 460 шт.

Діапазон р.в. — 2006...2008

5. Chevrolet Lacetti

У продажу — 450 шт.

Діапазон р.в. — 2004...2008

6. Ford Focus

У продажу — 370 шт.

Діапазон р.в. — 2004...2008

7. Skoda Octavia

У продажу — 340 шт.

Діапазон р.в. — 2000...2008

8. Renault Scenic

У продажу — 330 шт.

Діапазон р.в. — 2003...2007

9. Volkswagen Golf

У продажу — 320 шт.

Діапазон р.в. — 2000...2005

10. Mitsubishi Lancer

У продажу — 310 шт.

Діапазон р.в. — 2004...2008

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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