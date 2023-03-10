Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни — Finance.ua
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Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни

Особисті фінанси
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Аналітики auto.ria назвали топ найпопулярніших марок та моделей легкових авто, котрі найчастіше прибували в Україну в лютому, та скільки вони коштують.
Лютий закінчився з результатом 13,1 тис. «свіжопригнаних» легковиків, що на півтисячі більше, ніж було у січні цього ж року (і не варто забувати, що лютий — єдиний місяць, котрий триває 28 днів). Тож у цьому секторі маємо нехай невелике, та все ж збільшення обсягів.
У рейтингу марок, які поповнювали наш автопарк найчастіше, більш-менш звикла картина, з мало не стаціонарним очільником списку Volkswagen. Однак, є один момент, про який варто згадати окремо — вперше у цій таблиці є Tesla. І ще й на 11 місці, обійшовши відразу кілька марок, які належать до групи «старожилів» автомобільного світу.
Чому так відбулося — однозначно відповісти непросто, адже машини ці явно не з категорії бюджетних (відповідно — масових), хіба що маємо справу з реалізацією так званого відкладеного попиту, який накопичився за кілька місяців, поки були перерви з електропостачанням. Зараз же, коли відсутній дефіцит в енергосистемі, можливо частина українців активніше купує електромобілі, без страху опинитися в ситуації, коли не буде як зарядити батарею свого авто.
Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни
У списку окремих моделей теж є кілька цікавих моментів. Наприклад — лідирує тепер Volkswagen Golf, при тому, що першість завжди тут була за «Пасатом», який цього разу (і доволі несподівано) вперше опинився аж на третьому місці. Присутність у списку «свіжопригнаних» електромобіля Nissan Leaf вже напевно нікого не дивує, а от його «колезі» Volkswagen ID.4, який вже встиг «засвітитися» у щомісячних оглядах імпорту, цього разу не вдалося потрапити до Топ-10.

1. Volkswagen Golf

Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни
  • Куплено — 805 шт.
  • Середня ціна таких — $4400

2. Skoda Octavia

Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни
  • Куплено — 671 шт.
  • Середня ціна таких — $7500

3. Volkswagen Passat

Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни
  • Куплено — 626 шт.
  • Середня ціна таких — $10 600

4. Renault Megane

Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни
  • Куплено — 596 шт.
  • Середня ціна таких — $7900

5. Renault Scenic

Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни
  • Куплено — 439 шт.
  • Середня ціна таких — $7400

6. Ford Focus

Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни
  • Куплено — 301 шт.
  • Середня ціна таких — $6000

7. Volkswagen Touran

Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни
  • Куплено — 233 шт.
  • Середня ціна таких — $5800

8. Audi A4

Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни
  • Куплено — 225 шт.
  • Середня ціна таких — $15 000

9. Skoda Fabia

Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни
  • Куплено — 217 шт.
  • Середня ціна таких — $4300

10. Nissan Leaf

Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни
  • Куплено — 198 шт.
  • Середня ціна таких — $10700
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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