Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни — Finance.ua

Які авто найчастіше «приганяють» українці: рейтинг марок та ціни
Аналітики auto.ria назвали топ найпопулярніших марок та моделей легкових авто, котрі найчастіше прибували в Україну в лютому, та скільки вони коштують.
Лютий закінчився з результатом 13,1 тис. «свіжопригнаних» легковиків, що на півтисячі більше, ніж було у січні цього ж року (і не варто забувати, що лютий — єдиний місяць, котрий триває 28 днів). Тож у цьому секторі маємо нехай невелике, та все ж збільшення обсягів.
У рейтингу марок, які поповнювали наш автопарк найчастіше, більш-менш звикла картина, з мало не стаціонарним очільником списку Volkswagen. Однак, є один момент, про який варто згадати окремо — вперше у цій таблиці є Tesla. І ще й на 11 місці, обійшовши відразу кілька марок, які належать до групи «старожилів» автомобільного світу.
Чому так відбулося — однозначно відповісти непросто, адже машини ці явно не з категорії бюджетних (відповідно — масових), хіба що маємо справу з реалізацією так званого відкладеного попиту, який накопичився за кілька місяців, поки були перерви з електропостачанням. Зараз же, коли відсутній дефіцит в енергосистемі, можливо частина українців активніше купує електромобілі, без страху опинитися в ситуації, коли не буде як зарядити батарею свого авто.
У списку окремих моделей теж є кілька цікавих моментів. Наприклад — лідирує тепер Volkswagen Golf, при тому, що першість завжди тут була за «Пасатом», який цього разу (і доволі несподівано) вперше опинився аж на третьому місці. Присутність у списку «свіжопригнаних» електромобіля Nissan Leaf вже напевно нікого не дивує, а от його «колезі» Volkswagen ID.4, який вже встиг «засвітитися» у щомісячних оглядах імпорту, цього разу не вдалося потрапити до Топ-10.
1. Volkswagen Golf
- Куплено — 805 шт.
- Середня ціна таких — $4400
2. Skoda Octavia
- Куплено — 671 шт.
- Середня ціна таких — $7500
3. Volkswagen Passat
- Куплено — 626 шт.
- Середня ціна таких — $10 600
4. Renault Megane
- Куплено — 596 шт.
- Середня ціна таких — $7900
5. Renault Scenic
- Куплено — 439 шт.
- Середня ціна таких — $7400
6. Ford Focus
- Куплено — 301 шт.
- Середня ціна таких — $6000
7. Volkswagen Touran
- Куплено — 233 шт.
- Середня ціна таких — $5800
8. Audi A4
- Куплено — 225 шт.
- Середня ціна таких — $15 000
9. Skoda Fabia
- Куплено — 217 шт.
- Середня ціна таких — $4300
10. Nissan Leaf
- Куплено — 198 шт.
- Середня ціна таких — $10700
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.
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