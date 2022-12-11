Які авто мають проходити техогляд — Finance.ua

Які авто мають проходити техогляд Сьогодні 07:57 — Технології&Авто

Більшість українських автомобілістів живуть з легким відчуттям щастя на підставі того, що їм не треба регулярно проходити державний технічний огляд. Але насправді когорта тих, чиї авто мають проходити цю неоднозначну процедуру, набагато більша, ніж здається. Кому насправді слід проходити техогляд? Відповідь шукало видання Auto24.

Оскільки протягом десятків років державний техогляд вважався обов’язковим для усіх автомобілів і мотоциклів, то у 2012 році було проголошено, що його скасовано лише для певних категорій. Визначили (Постанова КМУ від 30 січня 2012 р. № 137) що обов’язкового технічного контролю в Україні позбавлені:

усі легкові автомобілі, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та машин, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку) — незалежно від року випуску;

мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби — незалежно від віку;

легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тони та причепи до них — віком до двох років.

Спрощено кажучи, згідно із законом, техогляд в Україні повинні проходити лише автомобілі, які використовуються з комерційною метою. Таким чином, легковики сімейного призначення, обов’язковому техогляду не підлягають. Принаймні, поки що (див. нижче).

Які строки проходження техогляду в Україні

Періодичність обов’язкового техогляду різна, вона залежить від режиму експлуатації машини та її віку:

для легкових авто, що використовуються з метою отримання прибутку, зі строком експлуатації понад два роки — кожні два роки;

для вантажівок вантажопідйомністю до 3,5 т, причепів до них зі строком експлуатації понад два роки — кожні два роки;

для вантажівок вантажопідйомністю понад 3,5 т, причепів до них та машин таксі незалежно від строку експлуатації — щороку;

для автобусів та спецтранспорту, що перевозить небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації — двічі на рік.

Як проводиться державний техогляд

Технічні вимоги до автомобілів та процедура техогляду визначені державними стандартами ГОСТ та ДСТУ і Наказом Міністерства Інфраструктури України від 15.02.2012 за № 106.

Обов’язковий техогляд є далеко не в усіх країнах. І тенденція така, що все більше держав від нього відмовляються.

Тож в принципі кожен автовласник може дізнатися, яким параметрам мають відповідати основні системи його машини. Щоправда, для контролю багатьох з них використовуються складні пристрої, тож влаштувати «попередній техогляд» удома не вийде.

Коли повернуть техогляд для приватних авто

Це дуже болюче питання мало чітку відповідь ще кілька місяців тому: осінь 2022 року. Але новий закон так і не набрав чинності — в умовах війни було вирішено не обтяжувати громадян додатковими труднощами.

Між тим, цей законопроект мав би бути дуже суворим: достатньо сказати, що за їзду без техогляду він передбачав штраф аж у 17 000 грн. А звільнялися від огляду лише нечисельні категорії транспорту:

машини, який не виїжджають на дороги загального користування, тобто — технологічний транспорт, що експлуатуються виключно на території підприємств: заводів, фабрик, кар’єрів тощо;

транспортні засоби з двигуном об’ємом до 125 куб. см або з електродвигуном потужністю до 4 кВт;

транспортні засоби, які не розганяються понад 25 км/год;

сільгосптехніка, яка може рухатися дорогою не швидше 40 км/год.

Якщо все робити за законом, для проведення обов’язкового техогляду потрібен цілий комплект недешевого обладнання.

Якщо машина їде за кордон

Відсутність суворого контролю держави за технічним станом автомобілів не означає, що машину можна тримати у напівзанедбаному стані. Це небезпечно для самого водія, і для оточуючих.

Крім того, є певні вимоги для автотранспорту, який виїздить за кордон. Наприклад, на в’їзді до країн ЄС машині можуть влаштувати технічну перевірку. В принципі, прикордонники нечасто вдаються до таких заходів. Але бували мандрівники можуть розповісти вам випадок, як когось не пустили до Польщі через патьоки оливи на двигуні або коробці передач.

При в’їзді у деякі країни прикордонники можуть перевірити машину не лише на наявність контрабанди, а й на предмет технічного стану.

Також варто мати на увазі, що в деяких країнах для заправки машини з ГБО газом на АЗС потрібно пред’явити документ про те, що газобалонне обладнання проходило техогляд не більше року-двох тому.

Рекомендація

Чи змушує вас закон проходити техогляд, чи ні, ваш автомобіль має бути у гарному технічному стані. Адже тримати транспорт справним треба не для отримання заповітної наклейки, а для безпеки — і власної, і тих, кого ви перевозите, і тих, хто опиняється поряд з вами на дорозі. Зрозуміло, що іноді це дуже непросто (точніше, недешево), але завжди дешевше запобігти поламці, ніж усувати її наслідки.

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