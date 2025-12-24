0 800 307 555
Яка винагорода в США за добровільне повернення мігрантів додому (сума)

Особисті фінанси
26
Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що з початку 2025 року вже 1,9 мільйона нелегальних мігрантів добровільно повернулися на батьківщину, і 10 000 з них скористалися застосунком CBP Home, завдяки якому можна отримати фінансову нагороду.
Зазвичай вона складає 1000 доларів, але на час різдвяних свят її підвищили до 3000 доларів.
Нелегальні іноземці повинні скористатися цим подарунком і самостійно депортуватися, бо якщо вони цього не зроблять, ми їх знайдемо, затримаємо, і вони ніколи не повернуться, — заявила Крісті Ноем.
Ті нелегальні іммігранти, що будуть депортовані, ніколи не зможуть повернутися до США. А ось ті, що вирішать отримати нагороду та поїхати самостійно, згодом матимуть нагоду повернутися до країни легальними способами.
Нелегальні мігранти, що зареєструються у застосунку, можуть отримати не лише 3000 доларів, але й безплатний переліт. Окрім того, у Міністерстві внутрішньої безпеки також заявили, що мігранти отримають право на прощення усіх цивільних штрафів.
Програма щодо оплати 1000 доларів нелегальним іммігрантам, що вирішать самі покинути країну, почала діяти у травні — і навіть з урахуванням цих виплат витрати на депортацію вдасться скоротити на 70%.
Наразі вартість затримання та повернення нелегального мігранта з США на батьківщину становить приблизно 17 121 долар, пише USA Today.
За матеріалами:
Телеканал 24
