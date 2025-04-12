Яка вартість найдорожчого авіаперельоту у світі — Finance.ua

Яка вартість найдорожчого авіаперельоту у світі 12.04.2025, 01:18 — Світ

Яка вартість найдорожчого авіаперельоту у світі, Фото: freepik

На борту літака можна пролетіти за нечувану суму. Трикімнатний люкс на Airbus A380 авіакомпанії Etihad Airways коштує 49 тисяч фунтів стерлінгів (близько 61 800 доларів США).

Про це повідомляє Daily Express.

Що входить у вартість

За даними видання, з шиком можна пролетіти в номері на літаку, який містить вітальню зону, спальню з двоспальним ліжком і ванну кімнату з душем.

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Ба більше, клієнтам надаються послуги дворецького, який відповідатиме за зручності та будь-які забаганки пасажирів.

«Мандрівники можуть насолодитися усамітненням і комфортом, зазвичай доступним тільки еліті. Уявіть собі, що вам подають шампанське, поки ви відпочиваєте у власній вітальні на небесах, або ви насолоджуєтеся кулінарними шедеврами, приготованими шеф-кухарями світового класу», — пишуть журналісти.

Уточнюється, що вартість квитка відображає увагу авіакомпанії до всіх деталей перельоту з усіма зручностями і великою кількістю зручностей.

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Пасажири можуть отримати всі права ексклюзивності: від пріоритетної посадки до доступу в ексклюзивні зали очікування.

«Привабливість The Residence полягає в його ексклюзивності, адже він розрахований на тих, кому потрібен не просто квиток, а можливість сховатися від реальності», — додали у виданні.

УНІАН За матеріалами:

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