Яка професія стане однією з найпрестижніших в Україні: відповідь Федорова — Finance.ua
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Яка професія стане однією з найпрестижніших в Україні: відповідь Федорова

Казна та Політика
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Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив про розробку нової реформи освіти, яку планують презентувати у середині літа.
Невдовзі Мінцифри разом з МОН обіцяють представити зміни, спрямовані на інновації та формування іншого мислення у поколінь, що підростають.
Мінцифри також має намір визначити необхідні для розвитку нашої держави компетентності, які варто виховувати серед людей, та створювати навчальні програми, стандарти та мережу освіти на їх основі.
Так, після реформи, професія педагога має стати однією з найпрестижніших у країні, анонсував Федоров.
При цьому розповів, що у в системі освіти України існує чимало проблем. Більшість стосуються професійно-технічної та вищої освіти.
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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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