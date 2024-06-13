Як змінився прожитковий мінімум в Україні за дев’ять років — Finance.ua

Як змінився прожитковий мінімум в Україні за дев’ять років Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Як змінився прожитковий мінімум в Україні за дев’ять років

Згідно з офіційними даними Міністерства соціальної політики України, прожитковий мінімум в Україні з 2015 по 2024 рік зазнав значних змін, підвищившись майже у 2,5 рази. Так, у 2015 ця сума складала 1 218 грн, а у 2024 році — 3 028 грн.

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З року в рік Верховна Рада України затверджувала нові розміри прожиткового мінімуму з огляду на бюджетні можливості та економічний розвиток країни. Проте, інфляція та зростання цін, особливо на продукти та комунальні послуги, значно перевищили темпи підвищення прожиткового мінімуму. Внаслідок цього, багато українців, особливо ті, хто заробляє близько мінімуму, зіткнулися з труднощами у покритті своїх щоденних витрат.

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«Рішення щодо встановлення та підвищення розміру прожиткового мінімуму відповідно до вимог бюджетного законодавства приймається з урахуванням наявних фінансових ресурсів держави щодо забезпечення виплати соціальних гарантій, які визначаються на його основі. Протягом 2015−2024 років забезпечено підвищення прожиткового мінімуму в 2,5 разів», — йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

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Крім того, зростання тарифів на комунальні послуги стало суттєвим тягарем для багатьох сімей, створюючи фінансовий тиск і змушуючи їх відмовлятися від необхідних витрат.

За європейськими стандартами, прожитковий мінімум має забезпечувати не лише базові потреби, а й можливість участі у соціальному житті. Український показник, однак, відстає від цієї мети.

Довідка Finance.ua:

конкуренція за трудові ресурси, у тому числі із закордонним бізнесом, підживлюватиме тиск з боку зростання заробітних плат. Реальна зарплата (з урахування інфляції) українців перевищить свій довоєнний рівень у 2025 році, прогнозує НБУ;

пошук кваліфікованих кадрів залишається основним викликом для роботодавців. Водночас, наразі кількість вакансій більша, ніж до початку великої війни;

за даними Держстату, середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн.

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