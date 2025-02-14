Як змінювався обсяг торгівлі між США та Китаєм (інфографіка) — Finance.ua

Як змінювався обсяг торгівлі між США та Китаєм (інфографіка) Сьогодні 09:31 — Світ

Як змінювався обсяг торгівлі між США та Китаєм (інфографіка)

Товарообіг між США та Китаєм за підсумками минулого року оцінюється у 582 млрд доларів. Штати продали Китаю своїх товарів на 143,5 млрд (менше на 2,9%, ніж роком раніше), а купили китайських товарів на 438,9 млрд (зростання на 2,8%). Останній тиждень між країнами знову спалахнула загроза торгової війни. Дональд Трамп ввів 10-відсоткові мита на весь китайський імпорт у США, Пекін відповів митами на американське вугілля та скраплений природний газ, нафту, сільськогосподарське обладнання та деякі автомобілі. Крім того, звернувся з позовом до Світової організації торгівлі.

«Слово і діло» дослідило, як змінювався обсяг торгівлі між країнами за останні 40 років.

За 40 років обсяг експорту товарів із США до Китаю зріс майже у 37, а обсяг імпорту китайських товарів у США — у 112 разів.

Цікаво, що у 1985 році експорт товарів із США до Китаю та імпорт китайських товарів до Штатів були на одному рівні — 3,9 млрд доларів. Починаючи з 1986 року розрив почав зростати: США закуповували більше китайських товарів, ніж продавали своїх.

Наприклад, в 2000 році імпорт китайських товарів досяг 100 млрд доларів. Водночас США продали Китаю товарів лише на 16,2 млрд доларів.

Під час світової фінансової кризи (2008−2009) США експортували до Китаю товарів на 69,7 млрд і 69,5 млрд, а купили — на 337,8 млрд і 296,4 млрд доларів.

До 2010 року торговельний дефіцит скоротився: експорт із США до Китаю становив 91,9 млрд доларів, імпорт до США з Китаю — 365 млрд доларів.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа імпорт китайських товарів у США становив:

2017 рік — 505,2 млрд,

2018 рік — 538,5 млрд,

2019 рік — 449,1 млрд,

2020 рік — 432,5 млрд.

Зазначимо, що на 2018−2019 роки припала торговельна війна між країнами.

У цей період США продали Китаю товарів на: 2017 рік — 130 млрд, 2018 — 120,3 млрд, 2019 — 106,5 млрд, 2020 — 124,6 млрд.

У 2021 році обсяг торгівлі між США та Китаєм зріс. Експорт зі Штатів зріс до 151,4 млрд доларів, імпорт — до 504,2 млрд доларів.

В 2022 році США купили китайських товарів на 536,3 млрд, продали своїх — на 154,1 млрд.

У 2023 році обсяг торгівлі зменшився: експорт із США становив 147,8 млрд доларів, імпорт — 426,9 млрд. Минулого року експорт американських товарів до Китаю знизився ще до 143,5 млрд.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.