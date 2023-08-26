Як змінювалися витрати України на армію за роки війни: від 2014 року до сьогодні — Finance.ua

Як змінювалися витрати України на армію за роки війни: від 2014 року до сьогодні
Скільки грошей на армію витратила Україна від початку 2014 року та як змінювалися витрати держави на військо — розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в коментарі ТСН.ua.
Як Україна змінювала витрати на свою оборону
Військово-політичний оглядач розповів, що 2014 року сума, яку Україна витратила на оборону, становила приблизно 1 млрд 370 млн дол. За тодішнім курсом валют це дорівнює приблизно 15 млрд грн.
- 2015 року — понад 1 млрд 910 млн дол. (за тодішнім курсом — понад 40 млрд грн);
- 2016 року — 2 млрд 110 млн дол.;
- 2017 року — 2 млрд 650 млн дол.;
- 2018 року — 3 млрд 200 млн дол.;
- 2019 року — понад 4 млрд дол.;
- 2020 року — понад 5 млрд 200 млн дол.
Коваленко звернув увагу, що 2021 року витрати на українську армію були знижені та становили 4 млрд 500 млн дол.
А вже за підрахунками 2022 року, у період повномасштабної війни, витрати України на військо становили понад 8 млрд 300 млн дол.
Витрати на армію 2023 року
«Якоїсь конкретної інформації щодо витрат у 2023 році поки немає, але з урахуванням підтримки нас міжнародними партнерами та різноманітними програмами, орієнтовно у 2023 році загальні витрати на Сили оборони України можуть перевищити 30 мільярдів доларів», — припустив військово-політичний оглядач.
Довідка Finance.ua:
- на початку серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що витрати держави на війну та підтримку ЗСУ становлять близько 2 трлн грн на рік.
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