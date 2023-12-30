Як зміниться робота центрів допомоги біженцям у Празі — Finance.ua

Як зміниться робота центрів допомоги біженцям у Празі Сьогодні 11:26 — Особисті фінанси

Як зміниться робота центрів допомоги біженцям у Празі

Центри допомоги українських біженцям у Празі працюватимуть інакше. Частина таких організацій закриються найближчим часом.

Як зміниться робота найбільших центрів для українців у 2024 році, розповідає proukrainu.blesk.cz

Із початку війни у Чехії відкрили кілька центрів допомоги українцям. У Празі найбільші організації - Nusle, MRIYA та «Світло». Ці центри об'єднали спільноту українців. Люди приходять за певними послугами чи допомогою, також — волонтерити чи організовувати різні заходи.

У 2024 році ці центри для біженців у Празі працюватимуть із деякими змінами.

«У зв’язку із тим, що багато центрів допомоги біженцям до кінця 2023 року або в перших місяцях 2024 року закривається, передбачається збільшення кількості відвідувачів Центру Nusle. Тому ми плануємо підсилити роботу нашого інфоцентру, на який буде найбільше навантаження», — розповіла виданню Галина Андрейців, засновниця ГО «Празький Майдан» та виконавча директорка УЦН.

Український центр Nusle (Táborska 500/30, Praha 4 Nusle) в 2024 році працюватиме у будні дні з 10:00—18:00 . Молодіжний простір ХАБ Nusle, який нещодавно відкрили, працюватиме з понеділка до п’ятниці, з 11:00 до 19:00, та в суботу з 11:00 до 15:00.

У центрі планують залучати цікавих лекторів і викладачів, проводити адаптаційно-інтеграційні заходи та консультації.

«Хочемо також мати можливість запропонувати більше годин роботи з психотерапевтом для вразливої категорії дітей підліткового віку», — додали у Nusle.

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