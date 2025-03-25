Як зміниться ціна пального до кінця 2025 року — Finance.ua

Як зміниться ціна пального до кінця 2025 року Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Як зміниться ціна пального до кінця 2025 року

Зробити довгостроковий прогноз, якими будуть ціни на пальне в Україні майже неможливо. Адже ціни на нафту залежать від дуже багатьох факторів.

«Чи буде 30-денне перемир’я — чи не буде. Чи буде США вводити додаткові санкції проти російської нафти — чи не буде. Чи вдарить вона по Хуситах — чи не буде. От вони вдарили по Хуситах — на долар ціна на нафту підскочила на світовому ринку. Тут купа позицій, які ніхто не може спрогнозувати. Китай покращив показники імовірного росту китайської економіки — ціна на нафту на 50 центів підскочила. Тому сказати, яка буде до кінця року ціна на газ, ніхто не може сьогодні», — каже економіст Олег Пендзин.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн погоджується, що на цьому ринку ніхто довгострокових прогнозів не дає, тому що ми — країна-імпортер і повністю залежимо від зовнішнього ринку.

«А ці ціни, їх взагалі ніхто не може передбачити. Тому завжди, коли я бачу „прогноз на пів року, на рік“, я просто далі скролю», бо це просто несерйозно. Тому сказати важко", — пояснює Сергій Куюн.

Утім, якщо говорити про тенденції і якийсь умовний рух, за його словами, безумовно, що ринок чекає на зниження, тому що світ чекає на зниження цін на нафту.

Читайте також У яких країнах світу найбільше та найменше платять за бензин (інфографіка)

«Трамп у своїй передвиборчій програмі наголошував, що зниження цін на нафту, а точніше, на бензин для американців — це одна з його основних цілей. Це ж не буде тільки для штатів. Тобто, якщо ціна на нафту знижується, то знижується у всьому світі. Він там закликав бурити своїх нафтовиків, і дійсно у США є певний потенціал певний для того, щоб збільшити видобуток. Крім того, ми знаємо, що країни ОПЕК (організація країн — експортерів нафти, — ред.) наступного місяця вже теж мають почати збільшувати видобуток. І це все буде тиснути на ціни», — каже Сергій Куюн.

Водночас ще минулого року, коли ніхто не збільшував видобуток, вже були ознаки того, що нафти багато, зазначає експерт, і ціна на неї впала.

«І ми бачимо, що зараз цей прогноз вже починає справджуватись. Тому що зараз ціна 70 доларів за барель. Це при тому, що в січні ми бачили 82 долари. Тобто падіння досить-таки стрімке», — пояснює Куюн.

Читайте також План Трампа щодо підняття мит загрожує зростанням цін на бензин у США

Саме тому ми тиждень вже спостерігаємо падіння цін на автозаправних станціях. І тенденція на зниження триватиме найближчими тижнями.

«Спочатку воно було ледве помітним, серед регіональних мереж. Сьогодні вже бачимо, що „Окко“ і „WOG“ теж знизили ціни на гривню. І UPG — там 1,50 грн навіть зниження. Тобто я думаю, що потенціал для подальшого зниження найближчим часом ще є. Ще мінімум на гривню нас чекає зниження протягом максимум пари тижнів. Є всі для цього передумови. Це те, що можна сказати по оперативній ситуації», — каже Куюн.

Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.