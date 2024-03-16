Як змінилися ціни у ЗВО та чи допоможуть покрити вартість навчання гранти від Міносвіти (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилися ціни у ЗВО та чи допоможуть покрити вартість навчання гранти від Міносвіти (інфографіка) Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

Як змінилися ціни у ЗВО та чи допоможуть покрити вартість навчання гранти від Міносвіти (інфографіка), Фото: Shutterstock

У МОН планують відмовитися від звичайної практики розподілу студентів на «бюджетників» і «контрактників». Замість цього майбутні студенти матимуть змогу отримати гранти на освіту, які частково або повністю компенсуватимуть вартість навчання.

Як зросла ціна на вищу освіту й чи зможуть її покрити гранти на навчання, які планують запустити в Міносвіти у 2024 році, підрахував освітній портал Education.ua.

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За 2023 рік середня ціна на навчання зросла на 14,4%, або 2 959 гривень, якщо порівняти з 2022 роком. Вартість року навчання за 2023 рік становила 23 491 гривню в середньому (20 532 гривні у 2022 році).

Прогнозується, що ціна на навчання у 2024 році зростатиме (для порівняння, у 2021 році ціни виросли на 10%, у 2022 році - на 7,2%).

На які спеціальності зросла ціна найбільше

«Богослов'я» — на 13 566 грн;

«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» — на 6 855 грн;

«Правоохоронна діяльність» — на 5 859 грн;

«Сценічне мистецтво» — на 5 716 грн;

«Атомна енергетика» — на 5 448 грн;

«Національна безпека» — на 4 936 грн;

«Стоматологія» — на 4 756 грн;

«Медицина» — на 4 696 грн;

«Морський і внутрішній транспорт» — на 4 622 грн;

«Дизайн» — на 4 582 грн.

У яких ЗВО найбільше зросли ціни

Український католицький університет: ціни виросли в середньому на 49 699 грн (на 64%);

Київська школа економіки — на 30 969 грн (на 30%);

Одеський технологічний університет ШАГ — на 27 767 грн (на 36%);

ІТ STEP університет (перший спеціалізований ІТ-університет України) — на 24 850 грн (на 28%);

Львівський університет бізнесу та права — на 20 382 грн (на 70%);

Національний університет «Києво-Могилянська академія» — на 16 592 грн (46%);

Карпатський університет імені Августина Волошина — на 15 292 грн (на 52%);

Заклад вищої освіти «Університет імені Альфреда Нобеля» — на 14 283 грн (19%);

Дніпровський технологічний IT-університет ШАГ — на 13 125 грн (на 17%);

Харківський технологічний університет IT STEP — на 12 668 грн (на 20%).

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Чи зможуть гранти від держави покрити вартість навчання

У Міносвіти кажуть, що вступники зомжуть отримати гранти від 15 тис. до 50 тис. гривень, в залежності від результатів національного мультипредметного тесту.

Для того, щоб претендувати на грант, вступник повинен набрати по 150 балів хоча б за два предмети з чотирьох. А щоб отримати максимальну суму гранту, треба отримати від 195 балів за два предмети. За допомогою грантів Міносвіти хоче підтримати більше 60% вступників.

За підрахунками Education.ua, найменша сума гранту покриє 58% від прогнозованої середньої вартості року навчання у 2024 році (25 840 гривень). Але відсоток більший, якщо йдеться про спеціальності, потрібні державі, але не такі популярні серед вступників (наприклад, «Механічна інженерія», «Електрична інженерія», «Архітектура й будівництво», де вартість навчання за рік становить близько 20 тис. грн).

Повний грант, 50 тис. гривень, покриє витрати на навчання на більшості спеціальностей, навіть у популярних університетах.

Проте у деяких ЗВО, як от в Українському католицькому університеті або в Києво-Могилянській академії, все одно треба доплатити, бо вартість навчання там вища за максимальний розмір гранта.

Водночас його отримають лише вступники з найбільшими балами НМТ (у 2023 році по 200 балів із двох предметів набрали 415 людей під час основної сесії тестування).

Нагадаємо, згідно з опитуванням Work.ua, 51% роботодавців вважають, що досвід роботи, практичні навички та реальні досягнення в кандидата є важливішими, ніж наявність вищої освіти.

Ще 38% впевнені, що вища освіта може бути корисною, але не завжди є вирішальною в ухваленні рішення прийняти кандидата на посаду.

The Village Україна За матеріалами:

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