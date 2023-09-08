Безплатна освіта в обмін на військову службу: Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію — Finance.ua
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Безплатна освіта в обмін на військову службу: Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію

Казна та Політика
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Безплатна освіта в обмін на військову службу: Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію
Безплатна освіта в обмін на військову службу: Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію
До Ради внесли законопроєкт про внесення змін до закону про мобілізацію. Метою документа є стимулювання студентів до добровільного проходження військової служби
Автором законодавчої ініціативи є нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу.

Що передбачає документ

Проєкт закону передбачає, що громадяни, які здобувають професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту на контрактній основі, можуть за власним бажанням погоджуватися на призов на військову службу. У такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти безплатно.
На думку Мазурашу, така ініціатива є додатковим стимулом для громадян ставати на захист Батьківщини.
Нині законопроєкт перебуває на розгляді профільного комітету.

Що відомо про мобілізацію в Україні

Колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що у територіальних центрах комплектування зросте рівень цифровізації. Також влада працює над розв’язанням питань, пов’язаних з корупцією.
Близько 60 тис. чоловіків використали навчання для ухилення від призову. У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який дозволить перекрити таку схему ухилення.
Міністерством оборони України затверджено новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.
Українців, які незаконно виїхали за підробленими документами, можуть екстрадувати на Батьківщину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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