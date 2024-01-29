Як змінилися ціни на запчастини для авто за останні 4 роки (2021−2024) — Finance.ua

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Як змінилися ціни на запчастини для авто за останні 4 роки (2021−2024)

Пандемія коронавірусу, повномасштабне вторгнення, падіння курсу гривні, інфляція… За останні чотири роки Україна пережила і продовжує переживати безліч потрясінь, що, безперечно, позначається на якості життя кожного українця. Не важко не помітити, як злетіли ціни на продукти, одяг, побутову техніку… Подорожчало буквально все. Не стали винятком і витрати на обслуговування автомобіля, причому це стосується не тільки пального. На основі статистики наданої одним із найбільших дистриб’юторів автозапчастин України компанією АвтоНова-Д , досліджуємо зміни ціни на запчастини для авто в нашій країні за останні чотири роки.

Тренд зміни ціни на запчастини в періоді 2021−2024

2021 рік став свого роду «ціновим перепочинком». Пік пандемії вже пройшов, країна ще не зіткнулася з прямою агресією росії… А вже у 2022-му ціни на запчастини зросли в ціні в 1,5 рази. У 2023-му та на початку 2024-го різниця стала ще більшою: вдвічі проти 2021-го.

І це стосується всіх деталей: від «витратників» для обслуговування підвіски та гальмівної системи до кузовних запчастин. Щоправда, є й винятки. У деяких випадках деталі навіть подешевшали.

Ціноутворення для окремих категорій запчастин

Нижче наведено приклади зміни цін (станом на листопад кожного із зазначених років) популярних запчастин за вказаний період.

Амортизатори

Амортизатори розраховані на термін служби в 70 000 — 100 000 км, але через характер наших доріг вони часто «живуть» лише 30 000 — 40 000 км, а іноді менше. У 2020 році передній амортизатор для Skoda Octavia 2012−2020 років випуску виробництва Sachs (артикул 315 910) коштував у мережі АвтоНова-Д 2309 грн. У 2021-му його ціна опустилася до 1758 грн, а вже у 2022-му піднялася до 2956 грн. У 2023/2024-му вартість склала рекордні 3385 грн.

Аналогічна ситуація з такою самою запчастиною (передній амортизатор, виробництва Sachs, артикул 312 267) для VW Jetta 2004−2020 років випуску. Її ціна змінювалася так:

Рік 2020 2021 2022 2023−2024 Ціна 1613 грн 1600 грн 2408 грн 3214 грн

Колодки

Гальмівні колодки також доводиться міняти порівняно часто — раз на 15 000 — 30 000 км. І ці витратники теж очікувано подорожчали. Дана категорія запчастин здорожчала у всіх цінових сегментах, для прикладу розглянемо два найпопулярніших бренда:

Задні колодки для Skoda Fabia та Rapid виробництва Zimmermann (арт. 235 541 701):

Рік 2020 2021 2022 2023−2024 Ціна 429 грн 426 грн 689 грн 685 грн

Задні колодки Audi A6, VW Passat, Golf, Jetta, Peugeot 308 виробництва BOSCH (арт. 986 461 769):

Рік 2020 2021 2022 2023−2024 Ціна 446 грн 554 грн 627 грн 734 грн

Приводні ремені

Періодичного обслуговування вимагають і приводні механізми. Міняти ремінь ГРМ і ремінь генератора доводиться раз на 60 000 — 100 000 км. В цій групі динаміка цін виглядає наступним чином:

Комплект ремня ГРМ VAG 1.6 та 2.0 TDI виробництва Continental (арт. CT1139K2):

Рік 2020 2021 2022 2023−2024 Ціна 4170 грн 4227 грн 6157 грн 5942 грн

Ремінь генератора VAG 1.6 та 1.8 T, 2.0 TDI виробництва Continental (арт. 6PK1070):

Рік 2020 2021 2022 2023−2024 Ціна 286 грн 265 грн 462 грн 395 грн

Кузовні запчастини

Ремонтувати машини після ДТП та відновлювати авто з США та Кореї теж стало дорожче. Кузовні запчастини завжди були найдорожчою групою комплектуючих, і ось як з 2020 року на них змінилися ціни:

Крило VW Passat CC 2011−2017 р.р., т.м. AND (арт. 30 821 003):

Рік 2020 2021 2022 2023−2024 Ціна 1244 грн 1170 грн 1597 грн 2043 грн

Крило Skoda Fabia II 2007−2014 р.р., т.м. AND (арт. 30 821 014):

Рік 2020 2021 2022 2023−2024 Ціна 1197 грн 1125 грн 1681 грн 1740 грн

Капот VW Caddy 2010−2015, т.м. AND (арт. 30 823 015):

Рік 2020 2021 2022 2023−2024 Ціна 5669 грн 5330 грн 8530 грн 8827 грн

Капот VW Tiguan 2017−2020, т.м. AND (арт. 30 823 038):

Рік 2020 2021 2022 2023−2024 Ціна 6186 грн 6075 грн 10 318 грн 11 168 грн

Підсумок

Як видно, ціни на запчастини на останні 4 роки зросли суттєво: у 2022 році у 1,5 рази, у 2023/2024 — вдвічі. Більшою мірою це сталося через подорожчання іноземної валюти, меншою — через подорожчання логістики та самих запчастин у закупівлі. Єдиний виняток із наведених прикладів склали ремені Continental: вони, навпаки, трохи подешевшали (відбулося це завдяки оптимізації постачання компанією АвтоНова-Д).

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