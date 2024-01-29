Як змінилися ціни на запчастини для авто за останні 4 роки (2021−2024) — Finance.ua
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Як змінилися ціни на запчастини для авто за останні 4 роки (2021−2024)

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Як змінилися ціни на запчастини для авто за останні 4 роки (2021−2024)
Як змінилися ціни на запчастини для авто за останні 4 роки (2021−2024)
Пандемія коронавірусу, повномасштабне вторгнення, падіння курсу гривні, інфляція… За останні чотири роки Україна пережила і продовжує переживати безліч потрясінь, що, безперечно, позначається на якості життя кожного українця. Не важко не помітити, як злетіли ціни на продукти, одяг, побутову техніку… Подорожчало буквально все. Не стали винятком і витрати на обслуговування автомобіля, причому це стосується не тільки пального. На основі статистики наданої одним із найбільших дистриб’юторів автозапчастин України компанією АвтоНова-Д, досліджуємо зміни ціни на запчастини для авто в нашій країні за останні чотири роки.

Тренд зміни ціни на запчастини в періоді 2021−2024

2021 рік став свого роду «ціновим перепочинком». Пік пандемії вже пройшов, країна ще не зіткнулася з прямою агресією росії… А вже у 2022-му ціни на запчастини зросли в ціні в 1,5 рази. У 2023-му та на початку 2024-го різниця стала ще більшою: вдвічі проти 2021-го.
І це стосується всіх деталей: від «витратників» для обслуговування підвіски та гальмівної системи до кузовних запчастин. Щоправда, є й винятки. У деяких випадках деталі навіть подешевшали.

Ціноутворення для окремих категорій запчастин

Нижче наведено приклади зміни цін (станом на листопад кожного із зазначених років) популярних запчастин за вказаний період.

Амортизатори

Амортизатори розраховані на термін служби в 70 000 — 100 000 км, але через характер наших доріг вони часто «живуть» лише 30 000 — 40 000 км, а іноді менше. У 2020 році передній амортизатор для Skoda Octavia 2012−2020 років випуску виробництва Sachs (артикул 315 910) коштував у мережі АвтоНова-Д 2309 грн. У 2021-му його ціна опустилася до 1758 грн, а вже у 2022-му піднялася до 2956 грн. У 2023/2024-му вартість склала рекордні 3385 грн.
Аналогічна ситуація з такою самою запчастиною (передній амортизатор, виробництва Sachs, артикул 312 267) для VW Jetta 2004−2020 років випуску. Її ціна змінювалася так:
Рік2020202120222023−2024
Ціна1613 грн1600 грн2408 грн3214 грн

Колодки

Гальмівні колодки також доводиться міняти порівняно часто — раз на 15 000 — 30 000 км. І ці витратники теж очікувано подорожчали. Дана категорія запчастин здорожчала у всіх цінових сегментах, для прикладу розглянемо два найпопулярніших бренда:
Задні колодки для Skoda Fabia та Rapid виробництва Zimmermann (арт. 235 541 701):
Рік2020202120222023−2024
Ціна429 грн426 грн689 грн685 грн
Задні колодки Audi A6, VW Passat, Golf, Jetta, Peugeot 308 виробництва BOSCH (арт. 986 461 769):
Рік2020202120222023−2024
Ціна446 грн554 грн627 грн734 грн

Приводні ремені

Періодичного обслуговування вимагають і приводні механізми. Міняти ремінь ГРМ і ремінь генератора доводиться раз на 60 000 — 100 000 км. В цій групі динаміка цін виглядає наступним чином:
Комплект ремня ГРМ VAG 1.6 та 2.0 TDI виробництва Continental (арт. CT1139K2):
Рік2020202120222023−2024
Ціна4170 грн4227 грн6157 грн5942 грн
Ремінь генератора VAG 1.6 та 1.8 T, 2.0 TDI виробництва Continental (арт. 6PK1070):
Рік2020202120222023−2024
Ціна286 грн265 грн462 грн395 грн
Як змінилися ціни на запчастини для авто за останні 4 роки (2021−2024)

Кузовні запчастини

Ремонтувати машини після ДТП та відновлювати авто з США та Кореї теж стало дорожче. Кузовні запчастини завжди були найдорожчою групою комплектуючих, і ось як з 2020 року на них змінилися ціни:
Крило VW Passat CC 2011−2017 р.р., т.м. AND (арт. 30 821 003):
Рік2020202120222023−2024
Ціна1244 грн1170 грн1597 грн2043 грн
Крило Skoda Fabia II 2007−2014 р.р., т.м. AND (арт. 30 821 014):
Рік2020202120222023−2024
Ціна1197 грн1125 грн1681 грн1740 грн
Капот VW Caddy 2010−2015, т.м. AND (арт. 30 823 015):
Рік2020202120222023−2024
Ціна5669 грн5330 грн8530 грн8827 грн
Капот VW Tiguan 2017−2020, т.м. AND (арт. 30 823 038):
Рік2020202120222023−2024
Ціна6186 грн6075 грн10 318 грн11 168 грн

Підсумок

Як видно, ціни на запчастини на останні 4 роки зросли суттєво: у 2022 році у 1,5 рази, у 2023/2024 — вдвічі. Більшою мірою це сталося через подорожчання іноземної валюти, меншою — через подорожчання логістики та самих запчастин у закупівлі. Єдиний виняток із наведених прикладів склали ремені Continental: вони, навпаки, трохи подешевшали (відбулося це завдяки оптимізації постачання компанією АвтоНова-Д).
За матеріалами:
АвтоНова-Д
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