Як змінилися ціни на «квадрат» в новобудовах у Львові (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилися ціни на «квадрат» в новобудовах у Львові (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Як змінилися ціни на «квадрат» в новобудовах у Львові (інфографіка), Фото: respect.kharkov.ua

В листопаді минулого року квадратний метр коштував 42 025 гривень, а зараз його середня вартість становить 33 450 гривень за «квадрат». Тобто, якщо рахувати вартість певної квартири, різниця буде дуже суттєвою.

Скільки коштує квадратний метр у львівських новобудовах

За останні пів року ціна зросла, проте всього лише на 2,45%. На початку травня цього року вартість «квадрата» становила 32 650 гривень. А за останній місяць середня ціна дещо знизилася — на 0,22%.

Зміни в середній вартості квадратного метра у Львові / Дані M2bomber

Найдорожче «квадрат» коштує у Сихівському районі, а найдешевше — у Галицькому. Вартість квадратного метра станом на ранок 2 листопада:

До слова, на вторинному ринку ціни зросли. Підвищення вартості житла зафіксували й протягом року (+16,29%), і за останні пів року (+10,76%), а також за місяць (+5,59%).

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