Як змінились ціни в порівнянні з серпнем 2021 - статистика НБУ — Finance.ua

Як змінились ціни в порівнянні з серпнем 2021 - статистика НБУ Вчора 14:23 — Особисті фінанси

У серпні 2022 року вартість споживчого набору українців зросла на 23,8% порівняно з серпнем 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Порівняно з липнем цього року ціни зросли на 1,1%. Про це свідчать дані Держстату.

Динаміка інфляції лишається нижчою за липневий прогноз НБУ насамперед через швидше зниження вартості пального.

Що впливало на ціни в серпні

Основною причиною зростання інфляції є наслідки повномасштабної війни: порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, збільшення витрат бізнесу, скорочення пропозиції товарів та послуг.

Вплинуло на ціни й коригування офіційного курсу гривні в липні, яке, втім, було необхідним для збереження стійкості економіки України.Крім того, в умовах високої інфляції очікування бізнесу та населення погіршуються, що, зрештою, створює додатковий тиск на ціни.Натомість фіксація тарифів на газ і тепло та насичення внутрішнього ринку пальним стримували зростання цін.

Як змінювалися ціни на окремі товари та послуги

Продовжували зростати ціни на більшість продуктів харчування. У річному вимірі найсуттєвіше подорожчали крупи та овочі. Дещо повільніше, але теж суттєвими темпами дорожчали непродовольчі товари (електроніка, ліки і товари для особистого догляду тощо) і послуги (медицина, салони краси, ресторани тощо).

Ціни на паливо в серпні стабілізувалися на нижчих рівнях порівняно з попередніми місяцями завдяки здешевленню нафти (в річному вимірі). Однак, у річному вимірі подорожчання палива на АЗС залишається відчутним. Водночас майже не змінилися за рік ціни на одяг і взуття, а також тарифи на послуги ЖКГ.

Якою буде інфляція надалі

Динаміка інфляції залишається контрольованою. Водночас з огляду на погіршення очікувань та збереження інфляційних ризиків НБУ залишає облікову ставку на високому рівні.Крім того, зараз опрацьовуються інструменти, що сприятимуть зростанню ставок за гривневими депозитами та ОВДП. Це дасть змогу і надалі забезпечувати керованість інфляційних процесів.

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