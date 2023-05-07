Як змінились ціни на харчі за рік - думка експерта — Finance.ua

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Як змінились ціни на харчі за рік - думка експерта

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Як змінились ціни на харчі за рік - думка експерта
Як змінились ціни на харчі за рік - думка експерта
В Україні за рік повномасштабної війни харчові продукти подорожчали на 31,5%.
Про це повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко.
Як він зазначив, у березні 2022 року ціни на харчові продукти зросли на 6,4% проти лютого і до червня продовжували зростати значними темпами. У жовтні 2022 року було зафіксовано найбільше, крім березня, зростання — на 4,2%, після чого темпи приросту знизилися до 0,5-0,7% на місяць.
За словами науковця, у березні 2023 року продовжилося сповільнення темпів зростання споживчих цін на харчі. Загалом вони зросли на 26,5% проти відповідного місяця 2022 року, тоді як у лютому проти лютого 2022 року — на 31,5%, а у січні проти січня минулого року — на 32,8%.
Лупенко підкреслив, що основними продуктами, які стримували загальне зростання цін у лютому 2023 року, були яйця — зменшення проти січня на 1,9%, олія соняшникова (-0,4%) та інші їстівні тваринні жири (-1,5%). У березні зменшення цін відбулося за рахунок подешевшання олії соняшникової (-0,7%), інших їстівних тваринних жирів та хліба і хлібопродуктів (-0,1%).
Експерт зазначив, що гальмування споживчих цін на продукти харчування відбувається вже протягом п’яти місяців після піку у жовтні 2022 року, коли їх зростання проти відповідного місяця 2021 року досягло 36,1%.
За його оцінками, тенденція зменшення цін проти попереднього місяця намітилася у листопаді 2022 року — на 0,5% проти 4,2% у жовтні проти вересня. Втім, з початку 2023 року цей тренд змінився на зростаючий: у січні-лютому — на 1,4-1,5%, у березні — на 2,3%.
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За матеріалами:
УНІАН
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