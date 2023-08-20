Як зібрати дитину до школи і не розоритись: лайфхаки, які стануть батькам у пригоді — Finance.ua

Як зібрати дитину до школи і не розоритись: лайфхаки, які стануть батькам у пригоді Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Як зібрати дитину до школи і не розоритись: лайфхаки, які стануть батькам у пригоді

Зібрати дитину до школи завжди було недешево, адже купувати потрібно багато різних речей — від ручок до одягу. Наприклад, щоб зібрати у 2023 році на навчання першокласника, знадобиться, за підрахунками, від 3 до 5 тис. грн. Втім, не розоритися на купівлі шкільного приладдя можна — для цього потрібно дотримуватись кількох простих правил.

Головне з них — не залишати все на останній день. Адже в такому разі на вас чекатиме штовханина в магазинах і трата нервів, разом із тим і необдумані покупки. Тому найкраще придбати все необхідне заздалегідь.

Друге правило — скласти список потрібних речей. Річ у тім, що виробники часто роблять шкільне приладдя яскравим і красивим — настільки, що не лише діти, а й їхні батьки можуть не встояти перед особливо не потрібними «штучками». Зі списком же ви купите лиш те, що дійсно необхідно.

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З цього правила випливає і наступне — не брати з собою на закупи дитину. Зрозуміло, що і шкільну, і спортивну форму без неї не купити, але з усім іншим можна впоратися самостійно. Адже якщо ви самі можете не встояти перед красивою, яскравою і дорогою, наприклад, ручкою, то дитина тим більше. І кілька зайвих дорогих речей вона обов’язково випросить.

Купуйте онлайн. Робочі зошити, контурні карти та інші навчальні посібники можна придбати в інтернет-магазині. Головний плюс цього — увага точно буде зосереджена лише на потрібному. Крім того, так ви зможете:

одразу порівнювати ціни;

стежити за загальною вартістю покупок — і коригувати її, одразу ж змінюючи речі на менш дорогі у разі перевищення виділеного бюджету.

Скільки коштує зібрати дитину до 1 класу

Тим часом у Facebook мати майбутнього першокласника опублікувала отриманий список необхідних покупок. Він розбитий на 7 основних частин:

навчальні приладдя (зошити, пенал, ручки, папка, лінійка, олівці тощо);

приладдя для уроків образотворчого мистецтва (зокрема, альбом, фарби, пензлики);

приладдя для уроків праці (серед іншого, кольорові папір та картон, клей, ножиці);

приладдя до уроків фізкультури (спортивний костюм, футболка, спортивне взуття);

одяг ділового стилю (ймовірно, йдеться про форму);

змінне взуття;

чашка, пляшка.

«Якщо ви повністю з нуля купуєте всі ці речі для першокласника, то це обійдеться в 5 270 грн. Якщо вибираєте найдешевші товари — 3 145 грн», — підрахували в ТСН.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Обозреватель За матеріалами:

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