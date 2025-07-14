Як зареєструвати авто з-за кордону в Україні — інструкція
Все більше українців купують вживані авто з-за кордону. Щоб вільно та законно користуватися імпортованим авто в Україні, його необхідно офіційно зареєструвати.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Після ввезення в Україну вживане авто має пройти розмитнення та сертифікацію на відповідність екологічним і технічним нормам України.
Також перед реєстрацією в сервісному центрі МВС вживаний транспортний засіб, ввезений з-за кордону, обов’язково має пройти експертне дослідження.
Для реєстрації автівки у сервісному центрі МВС необхідні такі документи:
- паспорт (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- довіреність на ім’я уповноваженого представника (за необхідністю);
- документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торговельної організації — договір купівлі-продажу);
- реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;
- сертифікат відповідності;
- висновок про експертне дослідження транспортного засобу.
Після перевірки та реєстрації видаються нові українські номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я власника.
Нагадаємо, у сервісних центрах МВС змінили алгоритм онлайн-запису. Зміни торкнулися графіка запису, порядку реєстрації, лімітів для фізичних та юридичних осіб, а також обмежень для складання іспитів. Тепер щодня о 06:00 система відкриває доступ до нової дати — 21-го дня від поточної. Тобто щоранку з’являється ще один день для запису.
Посвідчення водія не є обов’язковою умовою для набуття права власності на транспортний засіб. Тобто особа, яка не має водійського посвідчення, може придбати автомобіль, мотоцикл чи вантажівку, зареєструвати в сервісному центрі МВС та отримати відповідне свідоцтво.
У травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y — 544 од.;
- Tesla Model 3 — 318 од.;
- Nissan Rogue — 230 од.;
- Kia Niro — 215 од.;
- Mazda CX5 — 207 од.;
- Hyundai Kona — 172 од.;
- Chevrolet Bolt — 147 од.;
- Volkswagen Tiguan — 147 од.;
- Ford Escape — 110 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 108 од.
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