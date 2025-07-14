Як зареєструвати авто з-за кордону в Україні — інструкція Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Як зареєструвати авто з-за кордону в Україні — інструкція

Все більше українців купують вживані авто з-за кордону. Щоб вільно та законно користуватися імпортованим авто в Україні, його необхідно офіційно зареєструвати.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Після ввезення в Україну вживане авто має пройти розмитнення та сертифікацію на відповідність екологічним і технічним нормам України.

Також перед реєстрацією в сервісному центрі МВС вживаний транспортний засіб, ввезений з-за кордону, обов’язково має пройти експертне дослідження.

Для реєстрації автівки у сервісному центрі МВС необхідні такі документи:

паспорт (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довіреність на ім’я уповноваженого представника (за необхідністю);

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торговельної організації — договір купівлі-продажу);

реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;

сертифікат відповідності;

висновок про експертне дослідження транспортного засобу.

Після перевірки та реєстрації видаються нові українські номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я власника.

Нагадаємо, у сервісних центрах МВС змінили алгоритм онлайн-запису. Зміни торкнулися графіка запису, порядку реєстрації, лімітів для фізичних та юридичних осіб, а також обмежень для складання іспитів. Тепер щодня о 06:00 система відкриває доступ до нової дати — 21-го дня від поточної. Тобто щоранку з’являється ще один день для запису.

Посвідчення водія не є обов’язковою умовою для набуття права власності на транспортний засіб. Тобто особа, яка не має водійського посвідчення, може придбати автомобіль, мотоцикл чи вантажівку, зареєструвати в сервісному центрі МВС та отримати відповідне свідоцтво.

У травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y — 544 од.; Tesla Model 3 — 318 од.; Nissan Rogue — 230 од.; Kia Niro — 215 од.; Mazda CX5 — 207 од.; Hyundai Kona — 172 од.; Chevrolet Bolt — 147 од.; Volkswagen Tiguan — 147 од.; Ford Escape — 110 од.; Audi E-Tron Sportback — 108 од.

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