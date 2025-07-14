Як зареєструвати авто з-за кордону в Україні — інструкція — Finance.ua
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Як зареєструвати авто з-за кордону в Україні — інструкція

Особисті фінанси
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Як зареєструвати авто з-за кордону в Україні — інструкція
Як зареєструвати авто з-за кордону в Україні — інструкція
Все більше українців купують вживані авто з-за кордону. Щоб вільно та законно користуватися імпортованим авто в Україні, його необхідно офіційно зареєструвати.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Після ввезення в Україну вживане авто має пройти розмитнення та сертифікацію на відповідність екологічним і технічним нормам України.
Також перед реєстрацією в сервісному центрі МВС вживаний транспортний засіб, ввезений з-за кордону, обов’язково має пройти експертне дослідження.
Для реєстрації автівки у сервісному центрі МВС необхідні такі документи:
  • паспорт (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довіреність на ім’я уповноваженого представника (за необхідністю);
  • документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торговельної організації — договір купівлі-продажу);
  • реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;
  • сертифікат відповідності;
  • висновок про експертне дослідження транспортного засобу.
Після перевірки та реєстрації видаються нові українські номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я власника.
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Нагадаємо, у сервісних центрах МВС змінили алгоритм онлайн-запису. Зміни торкнулися графіка запису, порядку реєстрації, лімітів для фізичних та юридичних осіб, а також обмежень для складання іспитів. Тепер щодня о 06:00 система відкриває доступ до нової дати — 21-го дня від поточної. Тобто щоранку з’являється ще один день для запису.
Посвідчення водія не є обов’язковою умовою для набуття права власності на транспортний засіб. Тобто особа, яка не має водійського посвідчення, може придбати автомобіль, мотоцикл чи вантажівку, зареєструвати в сервісному центрі МВС та отримати відповідне свідоцтво.
У травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
  1. Tesla Model Y — 544 од.;
  2. Tesla Model 3 — 318 од.;
  3. Nissan Rogue — 230 од.;
  4. Kia Niro — 215 од.;
  5. Mazda CX5 — 207 од.;
  6. Hyundai Kona — 172 од.;
  7. Chevrolet Bolt — 147 од.;
  8. Volkswagen Tiguan — 147 од.;
  9. Ford Escape — 110 од.;
  10. Audi E-Tron Sportback — 108 од.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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