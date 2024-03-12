Як замовити номерні знаки в приватної компанії — Finance.ua

Як замовити номерні знаки в приватної компанії Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Як замовити номерні знаки в приватної компанії

Суб'єкти господарювання різних форм власності вже можуть виготовляти номерні знаки для автомобілів.

Про це в ефірі телеканалу «Суспільне» розповіла начальниця управління комунікації Головного сервісного центру МВС Катерина Самітовська.

Як замовити номерні знаки

Під час перереєстрації транспортного засобу у сервісному центрі МВС, новий власник може обрати наявний номерний знак у сервісному центрі МВС, або обрати вільну комбінацію номерів з виготовленням у суб'єкта господарювання.

Автовласнику необхідно подати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і йому одразу видрукують номерний знак.

Для таких номерних знаків передбачено окремі літеросполуки, наприклад ОА, ОВ, ОС. Їх можна замовити як для автомобілів на двигуні внутрішнього згоряння, так і електрокарів.

Як організаціям зареєструвати свою діяльність

Також у Головному сервісному центрі МВС закликали суб'єктів господарювання до співпраці та пояснили, як саме їм зареєструвати свою діяльність.

«Комерційним організаціям необхідно зареєструвати свою діяльність в Головному сервісному центрі МВС та подати пакет документів. Їхній перелік та детальнішу інформацію можна знайти на нашому сайті. Заявка розглядається впродовж 5 робочих днів, після погодження, організація отримує доступ до електронного реєстру», — зауважила начальниця управління комунікації.

Крім того, суб'єктам господарювання необхідно обладнати спеціальне приміщення та встановити обладнання, аби громадяни мали можливість у них замовляти номерні знаки.

Вартість послуги

Самітовська нагадала автовласникам, як онлайн забронювати номерні знаки. Кермувальники можуть обрати безкоштовну або платну комбінацію цифр. Сама ж послуга вибору номерного знака обійдеться у 360 грн за будь-яку комбінацію. Вартість платних комбінацій становить від 4 800 до 96 000 грн.

Аби забронювати номерний знак, необхідно авторизуватись у Кабінеті водія , вибрати бажану комбінацію та сплатити за неї.

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