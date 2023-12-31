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Як Європа святкує Новий рік — традиції різних країн

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Як Європа святкує Новий рік — традиції різних країн
Як Європа святкує Новий рік — традиції різних країн
Новорічні свята в Європі - це не лише перехід від старого року до нового, а й магія традицій, які роблять цей період особливим у кожній країні. Розповідаємо, чим особливим запам’ятовується святкування Нового року в європейських країнах.

Швеція: сімейні традиції та вогники над містами

У Швеції Новий рік — це час для сімейного об'єднання. Увечері 31 грудня сім'ї збираються разом, щоб смачно повечеряти та насолоджуватися компанією одне одного.
Однак особливістю є так звані «Новорічні вечори». Це заходи, де збираються тисячі людей. Вогнища розпалюються в парках, а над містами здіймаються феєрверки, створюючи чарівну атмосферу в останні хвилини старого року.
Також із цікавих традицій у Швеції можна виділити гучне святкування. Приміром, з 1893-го року, коли шведи почали святкувати Новий рік у музеї Скансен у Стокгольмі, опівночі всі церкви в країні зустрічають Новий рік дзвоном дзвонів.
Якщо вам доведеться святкувати Новий рік у Швеції, не забудьте вивчити короткий вірш із «Новорічного годинника» А. Теннісона. Саме його вірші звучать з вуст шведів, коли ті отримують новорічні подарунки.
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Норвегія: не Санта-Клаус, а Юленіссен

Норвегія одна з найпривабливіших країн північної Європи. Зима в цій державі нагадує казковий мультик із дитинства.
У Норвегії під час новорічних свят також заведено проводити час біля сімейного столу. У будинках частенько розтоплюють камін, на стіл подають фаршированого індика та пудинг із мигдалем і рисом. Мигдальні горішки в Норвегії вважаються символом щастя і благополуччя.
Що стосується традицій, то норвезькі звичаї дещо відрізняються від інших країн Європи. Наприклад, різдвяні подарунки норвежцям приносить не Санта-Клаус, а добрий гном Юленіссен.
Також напередодні новорічної урочистості норвежці йдуть до церкви, щоб зустріти рік, що настає, з благословенням. Король Норвегії традиційно виголошує перед своїм народом святкову промову.
До речі, у норвежців також існує традиція — ставити у себе вдома новорічних гномів Ніссе. Це незвичайний персонаж, який мешкає в найрізноманітніших місцях, починаючи від густого норвезького лісу і закінчуючи затишним куточком у будинку. Вважається, що Ніссе приносить удачу і достаток.

Німеччина: шампанське та блиск вогників

У Німеччині традиційний новорічний стіл теж насичений різноманітними частуваннями, але на перший план виходять келихи з шампанським. Усі члени сім'ї збираються разом у колі друзів, щоб весело провести час.
Головна подія — феєрверк опівночі. Столи наповнюються вогниками і свічками, створюючи дивовижне світіння в останні миті року, що минає.
Німці святкують Новий рік із галасом, оскільки вважають, що це допомагає відгнати злих духів. До того ж, у Німеччині 31 грудня називають Silvester, на честь папи римського Сильвестра I, який помер 31 грудня 335 року.
Цього вечора німці бажають «гарного входження в новий рік», а опівночі, цокаючи шампанським, вигукують: «Нехай усе вдасться в новому році».

Італія: фея Бефана і викидання речей із вікон

В Італії Новий рік починається з рясної вечері, яка складається з 12 страв, що символізують кожен місяць року. Опівночі, коли куранти б’ють, відкриваються пляшки ігристого вина, і починається феєрія лампіонів.
Також у цій країні не існує Санти, замість нього є Баббо Натале. Як свідчить легенда, він є далеким родичем Святого Миколая родом із Туреччини.
Цікаво, що подарунки в новорічну ніч приносить не він, а добра фея Бефана, яка залишає їх у панчохах, підвішених біля каміна. Найчастіше італійці кажуть, що неслухняні діти можуть знайти попіл або вугілля замість подарунків.
Ще одна з популярних традицій в Італії на Новий рік — викидання старих речей з вікон. Мешканці країни, таким чином, не беруть усе зайве і непотрібне з собою в наступний рік, щоб замість цього з’явилося щось краще.

Іспанія: 12 виноградин і танці під гітару

В Іспанії Новий рік зустрічають особливо екстравагантно. Один із найвідоміших звичаїв — їсти 12 виноградин в останні 12 секунд старого року, що символізує удачу на кожен місяць. Потім починається галасливий і веселий час — святкові вечірки, чарівні вогники та безліч танців під іспанську гітару.
У багатьох населених пунктах жителі збираються на площі або в будь-якому популярному місці, де є годинник, щоб з'їсти виноградини і разом провести останні хвилини року, що минає. Якщо ви хочете взяти участь у цій події.

Франція: Пер Ноель на ослі

Одна з найпопулярніших традицій на Новий рік у Франції - це підпалювання різдвяного поліна, яке спеціально виготовляють на Різдво і тримають вдома до Нового року. Також розважаються лотереями, одяганням ковпаків та обсипанням одне одного цукерками.
У Франції нашого Діда Мороза замінює Пер Ноель, який пересувається не на оленях, а на ослі. Він кладе подарунки в черевики біля каміна.
Що стосується традицій у їжі, то французи вважають за краще бачити на новорічному столі фуагру, запечену індичку або гусака, кров’яні ковбаси, боби, каштани, квасолю, лобстерів, омарів і м’ясо диких тварин.

Британія: поцілунки під Біг-Беном

Британці як і багато інших жителів Європи вміють святкувати Новий рік і мають свої традиції. Водночас у Великій Британії не заведено дарувати дорогі та великі новорічні подарунки, оскільки свято вважається лише продовженням Різдва.
На столі у британців у новорічний вечір часто можна побачити яблучний пиріг, вівсяні коржі круглої форми з отвором посередині, пудинг, сир кеббен, а з гарячих страв — смажену гуску, біфштекси.
Однією з найвідоміших традицій у Британії вважається поцілунок закоханої пари біля Біг-Бена під куранти. Британці вірять, що це забезпечить їм міцні стосунки в новому році.
Крім того, у британських будинках заведено відчиняти задні двері будинку, коли годинник починає бити північ, а передні - з останнім ударом курантів. Таким чином, вони випускають Старий рік і впускають Новий.
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За матеріалами:
visitukraine.today
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